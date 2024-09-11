Экс-регионал Продивус отнимает коммунальную землю в Киеве: СМИ узнали о выигранных им подозрительных судах

Журналисты утверждают, что бывший "регионал" из Винницкой области, руководитель Национальной федерации бокса Украины Владимир Продивус может быть причастен к сделкам с незаконной добычей песка. Выяснилось, что ранее он уже не раз побеждал в сомнительных судебных делах.

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Об этом пишет "СтопКор". Журналисты определили, что по официальным источникам Владимир Продивус является владельцем 21,6% доли в ПАО "Мостобуд". Впрочем, на самом деле компанией может руководить криминальный авторитет Юрий Ериняк (по прозвищу Молдован).

"Мостобуд" обвиняют в несанкционированной добыче песка, а последняя дата определения суда по этому делу в реестре судебных решений – 11.02.2022. В документе говорится, что досудебное расследование по уголовному производству № 420201000000337 от 17.08.2020 года должно состояться до 17 февраля 2023 года, но информации об этом нет.

Кроме того, против "Мостобуда" возбуждено дело о банкротстве, а ее долг по зарплате достиг 12 885 237.7 грн. Всего против ПАО "Мостобуд" открыто 286 исполнительных производств.

Суды над компаниями Продивуса

В 2006 году Киевсовет передал акционерному обществу "Мостобуд" в аренду на 50 лет участок площадью 16,8 га, подпадавший под застройку железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве. Но уже в 2015 году, несмотря на отсутствие согласия Киевсовета, "Мостострой" передал участок в субаренду ЧП "Промстройсервис 2005", одним из учредителей является Виктория Продивус (ей принадлежат 50% акций компании).

На этом участке "Промстройсервис 2005" построил "промышленную базу" площадью 155 квадратов. В марте 2020 года она была продана вновь ООО "КПС-ГРУПП".

В июле 2017 года киевская полиция возбудила уголовное производство по факту незаконной добычи песка на участке по ул. Промышленной, а в 2019 году подозрение получил директор ООО "Мостобуд-Транс". Эта фирма складировала и продавала незаконно добываемый песок. В результате Хозяйственный суд Киева обязал компанию вернуть земельный участок в собственность государства.

Но компания подала апелляцию в Северный апелляционный хозяйственный суд, и судья Евгений Шаптала отменил решение суда первой инстанции. Журналисты утверждают, что у него родственные связи с известными лицами в судебной системе, что может создавать конфликт интересов. Кроме того, журналисты утверждают, что Продивус лично встречался с председателем судей Верховного Суда Владимиром Студенцем, который в то время рассматривал его дело.

Также семья Продивусов владеет акциями ЧАО "Винницкий Универмаг". Контрольный пакет акций компании был возвращен Светлане Продивус, несмотря на то, что истекли сроки исковой давности. Решение было принято судейской коллегией, в которую входил и Владимир Студенец.

Бизнес семьи Продивусов

Также Продивусам принадлежит завод по производству минеральной воды "Регина" (эту марку Владимир Продивус запатентовал как интеллектуальную собственность в 2015 году). До 2021 года основателями, кроме Владимира Продивуса, были его жена Светлана и дочь Инна. После удаления их как бенефициарных владельцев завод дважды находился в статусе прекращения деятельности, после чего вернулся в единоличную собственность семьи Продивусов.

Также семья Продивусов, а именно Светлана Продивус является совладельцем ЧАО "Винницкий Универмаг" и владеет его контрольным пакетом. А еще совсем недавно был удален еще один владелец из этой семьи – Инна Бондарь, дочь Продивусов.

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