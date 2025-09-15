Экономика в России откатилась в "темные времена": внешняя торговля вернулась к бартерной системе

Из-за международных санкций внешняя торговля России массово возвращается к бартеру. В частности, чтобы обойти ограничения, власти страны-агрессора заключают с китайцами соглашения об обмене пшеницы на автомобили, а семена льна – на строительные материалы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники. Журналисты обнаружили ряд транзакций, свидетельствующих о том, что экономика РФ переходит на товарные отношения.

Как действует схема

Так, в одной из сделок китайские автомобили были обменяны на российское зерно. По словам одного из источников, рассчитаться таким образом могли попросить россиян их китайские партнеры по следующей схеме:

китайская компания покупает автомобили в Китае за юани;

российский партнер покупает зерно за рубли;

пшеница обменивается на автомобили.

В двух других сделках семена льна были обменяны на товары, включая бытовую технику и строительные материалы из Китая. Кроме того, выявлены и другие аналогичные сделки, в которых:

металлы поставлялись в обмен на машины;

китайские услуги обменивались на сырье;

российский импортер покупал алюминий, чтобы рассчитаться с китайской компанией.

Причем некоторые китайские компании поставляли в Россию по бартеру западные товары, несмотря на санкции. Это стало очередным свидетельством того, насколько война в Украине исказила торговые отношения крупнейшего в мире производителя природных ресурсов.

Почему РФ вернулась к бартеру

Несмотря на заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, что экономика России превзошла ожидания и за последние два года выросла сильнее по сравнению со странами "Большой семерки", появляется все больше признаков напряжения. По данным Центрального банка РФ, сейчас страна технически находится в рецессии и страдает от высокой инфляции.

Но на самом деле появление бартерных операций является ответом на санкции, поскольку их значительно труднее отследить. В 2024 году министерство экономики России опубликовало 14-страничное "Руководство по международным бартерным операциям" с советами использовать этот метод для обхода санкций, а также предложило создать торговую платформу, которая бы работала как бартерная биржа.

Китайские контрагенты прибегают к бартеру, поскольку находятся под вторичным давлением со стороны западных стран и не могут напрямую вести финансовую деятельность с компаниями РФ. Такая форма торговых отношений официально возродилась в Китае в 2021 году, когда в нескольких зонах свободной торговли запустили пилотный проект. Сейчас в стране разрабатывают единое законодательство по бартеру.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российские власти усилили подготовку населения (и готовятся сами) к тяжелым временам. Всего за один день российские топ-политики, включая Путина, выдали ряд заявлений о стагнации экономики и дефиците газа.

