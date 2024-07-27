Экономика КНДР возрождается после трехлетнего спада: как это связано с войной в Украине

Не смотря на санкции, экономика Северной Кореи в 2023 году резко выросла после нескольких лет спада. Это связано в первую очередь с тем, что Пхеньян продает оружие стране-агрессору России, которое та использует на войне с Украиной.

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Об этом пишет издание Bloomberg. Согласно оценкам, опубликованным Центральным банком Южной Кореи, валовой внутренний продукт КНДР вырос на 3,1% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, положив конец трехлетней полосе сокращений и показав самый большой рост с 2016 года.

Журналисты пишут, что рост произошел на фоне сближения Ким Чен Ына с Москвой, игнорирования призывов США вернуться к переговорам по разоружению и отмены пограничных ограничений, введенных в начале пандемии COVID-19, которые подорвали торговлю.

Экономический рост ускорили в основном тяжелая и химическая промышленность. Хотя в отчете не говорится, занимались ли эти отрасли каким-либо производством оружия, отмечен рост производства первичных металлов, которые могут включать железо, сталь, медь, никель и алюминий.

Издание напомнило, что после полномасштабного вторжения России в Украину США и Южная Корея обвинили КНДР в отправке миллионов единиц боеприпасов и десятков баллистических ракет России.

"В то время как экономика Северной Кореи демонстрирует один из самых больших подъемов с тех пор, как Ким пришел к власти после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году, страна остается одной из самых бедных в мире: агентства ООН заявляют, что большая часть ее населения страдает от нехватки продовольствия, лекарств и других предметов первой необходимости", – говорится в материале.

По данным издания The Washington Post, за полгода Северная Корея могла поставить России 1,6 млн артиллерийских снарядов. Такое количество вооружения из КНДР путинская армия могла получить в период с августа 2023-го по январь 2024 года.

Напомним, 19 июня Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом, впервые за 24 года. В Пхеньяне он провел встречу тет-а-тет с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе визита РФ и КНДР заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Договор предусматривает взаимную военную помощь при агрессии против одного из участников.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил о "полной поддержке" войны России против Украины. Ведь на украинской земле Россия якобы "защищает" свои суверенитет, территориальную целостность и интересы безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, КНДР назвала декларацию саммита НАТО, осуждающую передачу КНДР оружия в Россию, незаконным документом. Также страна пригрозила, что готова усилить решительное стратегическое противодействие Соединенным Штатам и НАТО.

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