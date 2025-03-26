ДТЭК первым реализовал гарантии происхождения электричества конечному потребителю

Компания D.Trading, входящая в Группу ДТЭК, первой в Украине продала гарантии происхождения электроэнергии.

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Об этом говорится в сообщении Секретариата Энергетического Сообщества.

"Немецкая компания Knauf Group, владеющая производственным предприятием в Украине "КНАУФ ГИПС КИЕВ", приобрела гарантии происхождения для местного раскрытия информации в рамках своих глобальных инициатив по устойчивому развитию. Поставщиком электроэнергии, сопровождавшим эту транзакцию, стала компания D.TRADING", – говорится в нем.

В Энергосообществе подчеркнули, что эта операция – это важный шаг в развитии украинского рынка возобновляемой энергии.

"Несмотря на то, что этот шаг невелик, он имеет большое значение для формирования рынка гарантий происхождения в Украине. Используя национальный электронный реестр, отвечающий стандартам Энергетического Сообщества, Knauf Group продемонстрировала высокое доверие к надежности и прозрачности этой системы", – отмечается в сообщении.

Также отмечается, что этот пример может стать важной моделью для стимулирования спроса на гарантии происхождения внутри страны и создания более активного регионального рынка в преддверии полной интеграции с европейской системой.

"Распространение подобных транзакций среди участников Энергетического Сообщества не только повысит доверие к рынку, но и поможет достичь более широких целей в сфере возобновляемой энергетики", - подытожили в Секретариате.

Напомним, в 2024 году компания ДТЭК Рината Ахметова начала выпуск гарантий происхождения электроэнергии из ВИЭ.