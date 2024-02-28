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"Дронарня" готовит инженеров БпЛА при поддержке FAVBET Tech

Мария Шевчук
Рынки и компании
2 минуты
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'Дронарня' готовит инженеров БпЛА при поддержке FAVBET Tech

Украинская IT-компания FAVBET Tech объявила о партнерстве с мастерской дронов "Дронарня" – лабораторией БпЛА, которая работает как R&D-центр и сосредотачивается на разработке и внедрении новых технологий в сфере беспилотных авиационных систем.

Партнерство FAVBET Tech и "Дронарни" нацелено на помощь украинским военным и увеличение производства дронов для фронта. Две команды также будут заниматься совместными научно-исследовательскими проектами.

Сегодня участники "Дронарни" занимаются сборкой дронов под нужды собственных подразделений. Основные цели – это разведка и боевые задачи. Часть уже имеет собственных "птичек", которые планируют улучшать благодаря знаниям полученным на курсе.

"Дронарня" готовит инженеров БпЛА при поддержке FAVBET Tech

"Мы очень рады, когда наши участники разворачивают полевые мастерские для ремонта и сервиса дронов после прохождения курса нашей инженерной инициативы. Благодаря сотрудничеству с FAVBET Tech, сегодня мы имеем еще больше ресурсов для качественной подготовки наших военнослужащих", – рассказывают в "Дронарне".

Дроны – одно из самых эффективных средств поражения вражеских сил в арсенале украинской армии. Поэтому важно, чтобы украинские военные не только умели управлять дронами, но и имели необходимые инженерные навыки по сборке, сервису и ремонту FPV-дронов.

Именно такие знания дают защитникам "Дронарня" вместе с FAVBET Tech – украинской IT-компанией, специализирующейся на разработке высоконагруженных систем и с первых дней полномасштабного вторжения разрабатывает ПО для нужд ВСУ.

"Дронарня" готовит инженеров БпЛА при поддержке FAVBET Tech

"Проекты, подобные "Дронарни", должны расти и становиться не единичными инициативами, а системным явлением. Значение дронов в современной войне сложно переоценить, поэтому Украине важно иметь разветвленную технологическую и образовательную инфраструктуру, способную закрывать потребность в опытных военных специалистах в этой области. Работу в этом направлении мы сейчас считаем приоритетом для компании", – рассказывает СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.