Дорогой щебень, бетон и "золотые" кронштейны: на строительстве укрытия в Украине завысили цены на миллионы гривен

В Харьковской области сельсовет заключил договор на строительство подземного укрытия для лицея за 42,8 млн. гривен. Цены, указанные в смете к тендеру, оказались завышенными – некоторые строительные материалы были вдвое дороже среднерыночных.

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Речь идет в частности о щебнях, бетонных и асфальтобетонных смесях, на которых было переплачено не менее 2,8 млн гривен. Отдельный вопрос вызывает и стоимость эмали, преимущественно состоявшей из доставки этого товара.

Согласно данным из системы ProZorro, договор заключил Отдел образования, молодежи, культуры и спорта Близнюковского поселкового совета. Строительство сооружения доверили ООО "Проектный альянс", даже несмотря на то, что в смете были завышены цены на:

щебень фракции 10-20 мм, марки М1000 и более – 4280 грн. за куб. м (без транспортной составляющей). В то же время под строительство аналогичных укрытий для лицеев Малина, Чугуева и Харькова его стоимость составляла 1180-2731 грн за куб. м;

щебень фракции 20-40 мм, марки М1000 и более – 4125 грн. за куб. м (в других проектах – 1790-2608 грн. за куб.м, причем транспортная составляющая составляет половину цены);

(в других проектах – 1790-2608 грн. за куб.м, причем транспортная составляющая составляет половину цены); щебень фракции 40-70 мм, марки М1000 и более – 3991 грн. за куб. м ;

асфальтобетонные смеси (горячие и теплые, асфальтобетон плотный) тип А, марки 1 – 8302 грн за тонну, включая транспортировку стоимостью 789 грн (в других укрытиях стоимость материала составляла 5915-6750 грн за тонну).

Таким образом, только на щебне община переплатила более 700 тысяч. грн, а на асфальтобетонные смеси – более 300 тыс. грн. грн. К тому же переплата на бетонной смеси класса В15 может составлять еще 100 тыс. грн.

Кроме того, на строительстве заявлено использование латексной краски-эмали S5 ПГ стоимостью 762 грн/кг, из которых всего 131 грн стоимости самой краски и складских расходов, а остальные (то есть 621 грн – это доставка). Таким образом, только за доставку этой краски община заплатит 421 тыс. грн. Также можно обратить внимание на кронштейны по 117 тысяч. грн за штуку.

Кроме того, укрытие оборудуют подъемными платформами для людей с инвалидностью из нержавеющей стали (пять единиц по 308 тыс. грн за каждую) и воздухоохладителем (51 тыс. грн).

Интересно, что это уже второй договор между сельсоветом и ООО "Проектный альянс" на строительство этого укрытия. После договора на 100 млн грн, заключенного в 2024 году, общая стоимость строительства составит не менее 142 млн грн. Интересно, что в Госаудитслужбе пришли к выводу о нарушении процедуры при заключении первого договора, но отдел образования через суд добился признания его противоправным и отмены.

О "Проектном альянсе" известно, что компания принадлежит венчурному фонду "Фортис констракшн Груп". Ее руководитель – Александр Сорочинский, а эксчиновник Харьковской ОГА и депутат горсовета Андрей Колос является его подписантом. Эта фирма является одним из подрядчиков строительства фортификационных сооружений в Харьковской области, а также строительства других объектов в регионе.

В 2024 году Близнюковский поссовет без тендера привлек эту компанию к строительству укрытия в местной больнице. Тогда стоимость работ по договору составила 75,4 млн. грн.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Турция получила от Украины проекты восстановления от войны на 2025 год. Ожидается, что тендеры по ним будут объявлены уже в ближайшее время – в апреле-мае. В частности, приоритетными направлениями определена реконструкция таможенных пунктов пропуска, строительство новых автодорог и т.д.

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