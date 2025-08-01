Бюджет, земля и песок: на Кировоградщине разоблачили системную коррупцию на 100 млн грн

Украинские правоохранители разоблачили системную коррупцию в Кировоградской области, в результате которой бюджету было нанесено более 100 млн грн убытков. К сделкам с добычей песка, землей, государственными закупками, а также завладением средств оказались причастны действующие и бывшие местные чиновники, должностные лица коммунальных учреждений и госпредприятий – им уже объявили десятки подозрений.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он отметил, что разоблаченные убытки в результате "заработка" на общинах региона составляют в целом 102,675 млн грн. В частности среди разоблачены следующие преступления.

Незаконная добыча песка

Депутат облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ, руководитель и главный инженер связанного ООО, а также директор частного предприятия – незаконно добыли 34 тыс. тонн песка .

. Директор предприятия Первозвановского сельсовета – незаконно добыл 16 тыс. тонн песка.

Сделки с землей

Бывшая руководительница облуправления Госгеокадастра – незаконно передала 234 га сельхозземель .

. Госрегистратор ЦПАУ Онуфриевского поселкового совета – незаконно перерегистрировал 230 га .

. Бывший регистратор и начальник отдела ЦПАУ – завладели 7 га земли.

Махинации с закупками и продажами

Начальник управления транспорта Кропивницкого горсовета и директор КП – закупки автобусов по завышенным ценам .

. Заместитель Новоукраинского городского головы и начальник отдела – злоупотребления при закупке источников питания .

. Бывший и.о. директора госпредприятия – продажа пшеницы по заниженной стоимости .

. Экс-глава областной психиатрической больницы – злоупотребления при проведении ремонтов .

. Заместитель начальника департамента ОВА – подписал акты по реконструкции лицея, зная, что работы не выполнены.

Завладение бюджетными средствами

Начальник управления Светловодского горсовета, его заместитель, инспектор технадзора и трое работников подрядной организации – организовали преступную группу и украли средства на ремонте дороги .

. Депутат-руководитель КП – безосновательно начислил себе премии.

Сейчас прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении фигурантов от занимаемых ими должностей. "Кто бы ни стоял за должностью или мандатом – ответственность будет", – предупредил Кравченко.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине взялись за "лесную" коррупцию, в результате которой из-за незаконной вырубки деревьев государству был нанесен ущерб на 167 млн грн. У подозреваемых обнаружили необоснованных активов почти на 140 грн грн. На этом фоне только за последние недели было объявлено более 40 подозрений.

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