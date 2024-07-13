Долги в зеленой энергетике негативно влияют на сектор биотоплива, – WWF-Украина

Задолженность на рынке зеленой энергетики за производимую электроэнергию негативно влияет на рынок биосырья в Украине.

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Об этом говорится в исследовании WWF-Украина, сообщает издание Рубрика.

"Ценовые и тарифные искажения на энергетическом рынке и непогашение долгов перед производителями возобновляемой энергии оказывают существенное влияние на сектор биомассы", - отмечают эксперты.

Согласно сообщению, лесопользователи не заинтересованы в реализации других видов лесной биомассы из-за неразвитости этого рынка и сложности логистики.

Эксперты подсчитали, что Украина использует для энергетических нужд больше древесины, чем произрастает.

Например, в 2023 году было зафиксировано превышение на 36%. Эта тенденция тревожна, поскольку она истощает лесные ресурсы, необходимые для будущих поколений.

Организация подчеркивает, что в Украине значительная часть (50-70%) заготовки лесной и древесной биомассы, которая, в первую очередь, получается из древесины или ее частей, осуществляется самостоятельно или нелегально.

"В то же время на рынке четко наблюдается дисбаланс - первичные виды лесной биомассы (дрова и отходы рубок) используются излишне, тогда как вторичные продукты (треска и пеллеты) недоиспользуются или экспортируются из-за рыночных искажений", - говорят в WWF-Украина.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго". ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, страна может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.