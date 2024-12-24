УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Дает около 150 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили мощную скважину

Роман Костюченко
Рынки и компании
1 минута
369
В Украине запустили мощную газовую скважину

В Украине запустили новую мощную газовую скважину – она способна обеспечивать 150 тыс. куб. м газа в сутки. Глубина скважины – 5400 м.

Видео дня

Об этом сообщили в Группе Нафтогаз. Там отметили:

  • Увеличение добычи газа имеет "стратегическое значение для энергетической безопасности нашей страны в условиях войны".
  • На месторождении, где была запущена новая скважина, начато строительство площадки для последующей разведывательной скважины.

"Группа "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию новую разведывательную скважину с суточным дебитом 150 тыс. куб. м газа", – говорится в сообщении.

В Украине запустили новую мощную газовую скважину

Какие газовые скважины запустили в Украине

Среди ранее запущенных в Украине газовых скважин выделяются две высокодебитные, вместе дающие почти 500 тыс. кубометров голубого топлива в сутки. А также:

  • дающая 340 тыс. куб. м газа в сутки;
Какие газовые скважины запустили в Украине
В Украине запустили газовую скважину, обеспечивающую более 460 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа – устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!