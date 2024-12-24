Дает около 150 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили мощную скважину

В Украине запустили новую мощную газовую скважину – она способна обеспечивать 150 тыс. куб. м газа в сутки. Глубина скважины – 5400 м.

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Об этом сообщили в Группе Нафтогаз. Там отметили:

Увеличение добычи газа имеет "стратегическое значение для энергетической безопасности нашей страны в условиях войны".

На месторождении, где была запущена новая скважина, начато строительство площадки для последующей разведывательной скважины.

"Группа "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию новую разведывательную скважину с суточным дебитом 150 тыс. куб. м газа", – говорится в сообщении.

Какие газовые скважины запустили в Украине

Среди ранее запущенных в Украине газовых скважин выделяются две высокодебитные, вместе дающие почти 500 тыс. кубометров голубого топлива в сутки. А также:

дающая 340 тыс. куб. м газа в сутки;

способная обеспечивать около 145 тыс. куб. м голубого топлива в сутки;

обеспечивающая более 460 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа – устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты.

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