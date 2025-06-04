CEO Smart-Holding заявил, что из-за блокирования газодобычи теряют бизнес, украинцы и государство

Из-за блокирования работы газодобывающих предприятий группы Smart Energy теряет не только бизнес, но украинцы и государство, заявил CEO Smart-Holding Иван Герасимович на конференции "Forbes Money" 30 мая во время дискуссии с редактором-основателем Forbes Ukraine Владимиром Федориным. По его словам, блокировка "тянется" почти три года и имеет место неэффективность правоохранителей в отношении исторического основателя Smart-Holding – Вадима Новинского.

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"Если у вас есть вопросы – быстро расследуйте, собирайте доказательства. Законным способом, если человек виноват, заберите у него эти активы, найдите нового владельца – пусть бизнес работает... Поставьте точки над і, завершите эту историю. А так у нас сейчас тягучая неопределенность и мы на подвесе. И все теряют – бюджет теряет, люди теряют, экономика теряет. У меня вопрос – ради чего?" – спросил Герасимович.

По его словам, до полномасштабного российского вторжения предприятия Smart Energy добывали более одного миллиона кубометров газа в сутки, а сейчас эти объемы снизились до 60 тысяч. Также снизились отчисления в бюджеты всех уровней. Он отметил, что должен быть "государственный прагматизм", но существует "какая-то нелепая ситуация", когда при значительных повреждениях российскими ударами инфраструктуры добычи газа и дефиците газа государство блокирует добычу газа.

"Мы готовы к любым сценариям и я призываю к диалогу – ради экономики, ради людей, ради того, чтобы выиграть эту войну. Мы украинцы, которые работают и хотят работать, но имеют ограничения. Посмотрите на нас как на украинский бизнес. Не смотрите на нас как на Новинского. Есть к нему вопросы – пожалуйста, к нему. Есть к нам вопросы – мы готовы ответить на все вопросы", – сказал Герасимович.

На фоне проблем с добычей газа в Украине, президент Владимир Зеленский 2 июня предупредил, что страна может столкнуться с дефицитом газа в результате масштабных атак России по газовой инфраструктуре, который оценивается в 1 миллиард евро.

"Мы потеряли какие-то возможности, они восстанавливаются. Мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановят, если не сможем полностью обеспечить газом наше население. Есть соответствующий объем. Половину мы нашли, а половины нам не хватает. Скажу так, на миллиард евро", – отметил президент.