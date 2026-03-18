Бывший налоговик продает имение за $4 млн: говорит, что имущество ему оставила в наследство бабушка жены

Один из самых дорогих домов в пригороде Киева продает бывший налоговик Александр Стетюха – за дом площадью более тысячи квадратов он хочет получить 4 млн долларов. Он всего несколько лет назад открыл ФЛП на второй группе единого налога. На вопрос журналистов о происхождении такого имущества Стетюха ответил, что это наследство от бабушки его жены.

Чем именно занималась бабушка и почему оставила наследство именно ему, он не объяснил. Об этом говорится в расследовании издания "Телеграф". Так, кроме основного имения площадью 1000 кв. м, на территории находится четырехэтажный (!) гостевой дом.

"Это масштабная резиденция премиум-уровня, созданная для жизни без компромиссов – с высокими технологиями, продуманной архитектурой и исключительным уровнем комфорта. Объект сочетает основной дом, SPA-крыло, гостевой дом и гектар ландшафтной территории с водой, что формирует полноценный частный особняк представительского класса", – говорится в объявлении.

"Телеграфу" удалось найти владельца этого имения. Домом с 2023-го владеет Александр Стетюха вместе с женой Марианной Яровой. Как указано в выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, в документах указана площадь основного дома в 989,4 кв. м, гостевого – 374,9 кв. м. Также на территории есть дом охраны площадью 34,3 кв. м. Имение Стетюха получил на основании наследственного договора.

В комментарии "Телеграфу" он заявил, что наследство оставили бабушка и дедушка его жены. Стетюха настаивает, что все состояние получил за счет доходов членов его семьи. При этом он отказался говорить, каким бизнесом занимались дедушка и бабушка его 48-летней жены, принадлежали ли им какие-то компании (и какие именно).

Стетюха работал в Главном управлении МВД в г. Киеве, налоговой. В сервисе GetContact его номер подписан "Александр Николаевич служба безопасности Миндоходы", "Олекс Мик УБОП", "Александр Николаевич ДВБ Миндоборы".

Отец бывшего налоговика – 78-летний Николай Стетюха, бывший директор уже закрытого госпредприятия "Государственное специализированное издательство "Украина". Еще в 2014-м Александр Стетюха купил на этой же улице, на который находится имение, небольшой дом площадью 118,4 кв. м.

Кроме имения бывшему налоговику принадлежит пять паркомест и три квартиры в ЖК "Аристократ" в центре Киева. Квадратный метр без ремонта в этом ЖК стоит около 2,3 тыс. долларов, с ремонтом – около 3,5 тыс. долларов. Паркоместа здесь продают по цене от 23 тыс. долларов. Эксподатчикупринадлежат квартиры площадями 111,2 кв. м (трехкомнатная), 55,7 кв. м (однокомнатная) и 127,4 кв. м (трехкомнатная). Квартиры также оформлены в 2023-м на основании наследственного договора от 2020 года.

Кстати, соседний особняк площадью 528,9 кв. м в Гостомеле принадлежит 78-летнему отцу экс-податчика. Его оформили на основании договора купли-продажи еще в 2014-м. То есть бабушка и дедушка жены Стетюхи оставили в наследство имение, которое находится возле дома самого Александра Стетюхи и его отца.

