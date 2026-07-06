Будет ли в Украине дефицит топлива: нападения на АЗС участились – Le Monde

За последние два месяца российские беспилотники атаковали более 150 украинских автозаправочных станций, пытаясь нарушить топливную логистику, обеспечивающую военных, медиков и критически важные службы. В то же время эксперты и правительство уверяют, что угрозы масштабного дефицита топлива пока нет, поскольку Украина обеспечивает свои потребности преимущественно за счет импорта и альтернативных логистических маршрутов.

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Об этом пишет LeMonde. Как отмечают журналисты, именно благодаря топливной инфраструктуре обеспечиваются автомобили скорой помощи, спасательные службы, военная техника и транспорт, работающий в прифронтовых регионах.

В последние недели под атаки попали автозаправочные станции в Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях. Одним из самых трагических эпизодов стал удар в ночь на 2 июля по Днепропетровской области, где российские дроны атаковали сразу пять АЗС.

Директор сети WOG Андрей Пивоварский сообщил, что топливная инфраструктура практически каждую неделю становится объектом новых атак. По его словам, российские войска регулярно наносят удары не только по автозаправочным станциям, но и по нефтебазам и другим объектам, связанным с хранением и транспортировкой топлива.

В Le Monde считают, что активизация таких атак связана с успешными ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Украинские беспилотники в последнее время регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре РФ, что уже привело к перебоям с топливом в ряде российских регионов. Таким образом Москва пытается нанести зеркальный удар по украинской системе обеспечения топливом.

Военный эксперт Евгений Дикий объясняет, что обе стороны конфликта пытаются максимально затруднить логистику друг друга. По его словам, такая тактика достаточно эффективна именно для территорий, расположенных вблизи линии фронта, ведь любые перебои с поставками топлива напрямую влияют на работу военных и экстренных служб.

Впрочем, эксперт подчеркивает, что пока оснований говорить о масштабном дефиците топлива в Украине нет. Основные объемы бензина и дизельного топлива страна получает за счет импорта, поэтому даже систематические атаки на отдельные объекты не способны полностью остановить поставки.

Подобную оценку ситуации озвучил и министр экономики Алексей Соболев. Он отметил, что украинский рынок обеспечен необходимыми ресурсами, а логистическая система работает благодаря диверсификации маршрутов поставок и широкому кругу поставщиков. Если одна из логистических цепочек выходит из строя, её функции оперативно берут на себя другие.

В то же время эксперты предупреждают, что в случае дальнейшего усиления ударов по топливной инфраструктуре риски для рынка могут возрасти. Именно поэтому операторы топливного рынка уже начали адаптировать свою работу к новым угрозам.

В прифронтовых регионах на отдельных автозаправочных станциях устанавливают специальные противодроновые сетки, которые должны затруднить поражение объектов беспилотниками. Сеть WOG также ввела специальный режим работы в ряде восточных и южных областей. Отныне в ночное время некоторые станции не работают, выключают наружное освещение, а во время воздушной тревоги приостанавливают прием топлива для минимизации рисков.

По словам военных, автозаправочные станции вблизи фронта уже перестали быть относительно безопасными местами для остановок. Именно поэтому военнослужащим рекомендуют минимизировать пребывание на таких объектах и избегать скопления людей во время заправки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июне 2026 года Россия импортировала рекордные объемы бензина из Беларуси — около 141 тысячи тонн только за первые 25 дней месяца. Однако даже такие поставки не смогут полностью устранить дефицит топлива, возникший из-за проблем с работой российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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