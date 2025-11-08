Будет действовать механизм anti-fraud: в 'Укрзализныце' сказали, кто сможет воспользоваться программой 'УЗ-3000'

Социальная программа АО "Укрзализныця" "УЗ-3000", входящая в правительственный пакет "зимней поддержки" украинцев, предусматривает предоставление четырех бесплатных поездок для каждого пользователя в периоды январь-февраль и октябрь-ноябрь. Кроме того, в декабре будет выделена квота льготных билетов для рейсов в прифронтовые регионы. Таким образом, примерно 100 тысяч пассажиров сможет воспользоваться железнодорожным транспортом в рамках указанной программы.

Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский. Он подчеркнул, что программа будет действовать именно в "непиковые" (по количеству пассажиров) месяцы.

"В Украине большинство людей, которые путешествуют не более двух или трех раз в год. Мы рассчитываем, что каждый пользователь программы будет осуществлять две поездки в одну сторону. Таким образом, до 100 тысяч уникальных пассажиров сможет воспользоваться этой возможностью в месяц", – объяснил глава "Укрзализныци".

Перцовский добавил, что это "целевой показатель предприятия, но как он будет реализован, покажет время".

Когда и как начнется

В декабре текущего года "Укрзализныця" планирует запустить пилот программы "УЗ-3000". Однако он будет ограничен и ориентирован на прифронтовые регионы. В целом программа будет действовать четыре месяца, то есть до 31 марта 2026 года.

Воспользоваться правом бесплатно путешествовать поездами смогут все украинцы. Программа бесплатных километров рассчитана на билеты в плацкарт и купе.

В "Укрзализныце" опасаются мошеннических схем перепродажи билетов, приобретенных по программе, поэтому реализация билетов будет контролироваться особенно.

"Мы введем механизм anti-fraud, чтобы предотвратить перепродажу. То есть, человек сможет приобрести билет исключительно для себя и для своего ребенка. Это важно, ведь мы хотим, чтобы каждый пассажир воспользовался этой возможностью", – объяснил руководитель компании.

Детали "УЗ-3000"

"УЗ-3000" позволит бесплатно путешествовать поездами на длинные расстояния внутри страны. Программа ориентирована на людей, которые нуждаются в доступном транспорте в сезон, когда железная дорога обычно перевозит меньше пассажиров, но расходы на содержание и эксплуатацию поездов остаются высокими.

По словам Перцовского, в первую очередь билеты будут доступны в приложении УЗ. В приложении, среди прочего, планируется подсказка направлений, куда можно будет поехать за эти километры от города, где находится человек.

Программу хотят реализовать именно в цифровом формате. Для пожилых людей, которые могут не иметь приложения, планируют внедрить помощь специальных организаций.

Параллельно будут вводиться дополнительные сервисы для тех, "кто готов платить", в категориях СВ, 1 класс, международные поезда.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на данный момент в Украине железнодорожное сообщение с прифронтовой Донетчиной продолжает работать, но из-за военного положения маршруты и условия перевозок претерпели серьезные изменения. Пассажиры, которые планируют путешествия в Краматорск, Славянск и прилегающие районы, должны быть готовы к логистическим ограничениям, пересадкам и задержкам или отсутствию билетов.

