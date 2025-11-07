Бесплатные билеты на поезда не будут раздавать долго: названы даты старта и окончания "УЗ-3000"

Программа "УЗ-3000" стартует 1 декабря 2025 года и будет действовать четыре месяца, т.е. до 31 марта 2026 года. Воспользоваться правом бесплатно путешествовать поездами на расстояние до 3 тыс. км смогут все украинцы.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. В то же время Свириденко отметила, что эта инициатива не компенсируется за счет бюджетной помощи, выделенной на УЗ.

"Это возможность, которая предоставляется всем гражданам Украины. Сейчас профильное министерство формирует, детализирует и прорабатывает эту программу. Она должна запуститься с 1 декабря. И будет она реализовываться в течение 4 месяцев, когда у нас есть низкий спрос на "Укрзалізницю", но есть постоянные высокие расходы. В такие периоды есть возможность обеспечить дополнительно билетами граждан. Поэтому 15 млрд (бюджетной поддержки для УЗ. – Ред.) и "3000" – это не связанные между собой вещи", – отметила она.

Именно этот период называют "низким сезоном" для УЗ, ведь пассажиропоток в это время снижается, но расходы компании остаются высокими. "У нас в такие периоды есть возможность обеспечить дополнительно билетами граждан", – объяснила Свириденко.

По словам премьера, "УЗ-3000" позволит бесплатно путешествовать поездами на длинные расстояния внутри страны. Программа ориентирована на людей, которые нуждаются в доступном транспорте в сезон, когда железная дорога обычно перевозит меньше пассажиров, но расходы на содержание и эксплуатацию поездов остаются высокими.

"УЗ-3000": в "Укрзализныце" объяснили программу

Украинцы смогут получить бесплатный билет не в пиковые периоды, а в менее нагруженные, когда свободных мест достаточно .

. К примеру: в августе, когда сверхсложно взять билеты хоть куда-то, железная дорога перевозит 2,6 миллиона пассажиров, а в феврале – только 1,9 миллиона. Соответственно, во время меньших нагрузок есть возможность дозаполнить места.

"Километрами" будут поощрять поездки в дни, когда пассажиропоток обычно снижен (например, не в пятницу вечером во Львов, когда едут все, а, скажем, во вторник или утренним поездом за "километры").

(например, не в пятницу вечером во Львов, когда едут все, а, скажем, во вторник или утренним поездом за "километры"). В УЗ объяснили, что даже без дополнительных рейсов они могут предложить до 200-250 тысяч мест в месяц в подобные периоды низкого спроса .

. Параллельно будут вводиться дополнительные сервисы для тех, "кто готов платить", в категориях СВ, 1 класс, международные поезда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сейчас в Украине железнодорожное сообщение с прифронтовой Донетчиной продолжает работать, но из-за военного положения маршруты и условия перевозок претерпели серьезные изменения. Пассажиры, которые планируют путешествия в Краматорск, Славянск и прилегающие районы, должны быть готовы к логистическим ограничениям, пересадкам и задержкам или отсутствию билетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!