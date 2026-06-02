Бронирование работников в Украине кардинально изменят: кто может потерять отсрочки уже к осени

До 1 сентября 2026 года все предприятия со статусом критически важных пройдут повторную проверку, а те, которые не будут соответствовать новым критериям, могут потерять право на бронирование работников. Также правительство повысило требования к зарплатам и усилило контроль за количеством забронированных сотрудников, что сделает систему значительно жестче.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. За последние годы статус критически важного предприятия стал одним из ключевых инструментов для сохранения кадрового потенциала бизнеса.

Однако со временем возникла необходимость пересмотреть подходы к определению критичности. Правительство считает, что система должна работать максимально прозрачно и предоставлять преимущества только тем компаниям, которые действительно выполняют важные для государства функции. Именно поэтому Кабмин решил провести полную ревизию уже выданных статусов и проверить, соответствуют ли предприятия современным требованиям военного времени.

Одной из главных новаций стало установление предельного срока действия всех действующих решений о признании предприятий критически важными. Даже если компания ранее получила соответствующий статус, он будет оставаться в силе только до завершения срока, на который был предоставлен, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

После этой даты предприятия, которые не пройдут повторную проверку или не будут отвечать новым критериям, могут потерять свой статус и, соответственно, возможность бронировать работников.Правительство установило четкий график проведения переаттестации:

до 1 июля 2026 года профильные ведомства должны проверить все компании, которые сейчас имеют статус критических, и определить, соответствуют ли они обновленным правилам;

профильные ведомства должны проверить все компании, которые сейчас имеют статус критических, и определить, соответствуют ли они обновленным правилам; до 1 сентября 2026 года пересмотр всех решений должен быть полностью завершен по всей стране.

Таким образом, бизнес получил примерно три месяца на подготовку к новым проверкам. Наибольший риск возникает для компаний, которые получили статус по критериям, которые могут быть отменены или изменены.

Если основание, по которому предприятие в свое время было признано критическим, исчезнет из обновленного перечня критериев, статус может быть аннулирован автоматически. В таком случае компания:

потеряет статус критически важного предприятия;

лишится права на бронирование работников;

может столкнуться с отменой уже оформленных бронирований;

будет вынуждена проходить процедуру получения статуса заново, если это станет возможным.

Особенно внимательно будут проверять предприятия, которые не имеют прямой связи с оборонной сферой, критической инфраструктурой или обеспечением базовых потребностей населения. Параллельно правительство пересмотрело и финансовые критерии для бронирования.

Для большинства предприятий минимальный уровень заработной платы работников, которых планируют бронировать, повышается до трех минимальных зарплат. На сегодня это составляет 25 941 гривну.

Для компаний, работающих в районах боевых действий или на временно оккупированных территориях, предусмотрено исключение. Для них оставили более низкий порог – 21 618 гривен, что соответствует 2,5 минимальной зарплаты.

Еще одно важное изменение касается количества работников, имеющих бронирование. Если предприятие превысит установленный лимит, оно должно в течение десяти рабочих дней подать через сервис Дія заявление об аннулировании избыточных бронирований. Игнорирование этого требования может иметь серьезные последствия. Превышение разрешенного количества забронированных работников отныне может стать основанием для потери статуса критически важного предприятия.

Для усиления контроля правительство также привлекает Министерство цифровой трансформации. После утверждения новых критериев все государственные органы и военные администрации должны передавать соответствующую информацию в Минцифры не позднее чем через десять дней.

Благодаря этому государство сможет оперативно отслеживать статус предприятий, количество забронированных работников и актуальность всех решений через цифровые реестры. Ожидается, что такая система поможет минимизировать возможные злоупотребления, ускорить проверки и обеспечить единые правила для бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине упростили процедуру перебронирования работников критически важных предприятий и ОПК (оборонно-промышленный комплекс) после исправления военных данных заявку на продление можно подать сразу, без отмены предыдущего статуса. Решение по таким заявлениям теперь обещают принимать в течение 24 часов вместо нескольких дней.

