Больше 200 грн разницы: сколько стоит бак бензина по новым ценам на АЗС

С начала 2024 года бензин А-95 в Украине существенно подорожал – его стоимость увеличилась на 4,52 грн/л. Так, 20 мая крупные сети АЗС продают ресурс в среднем по 55,94 грн/л, тогда как 2 января его стоимость составляла 51,42 грн. Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком, сейчас придется заплатить в среднем 2 797 грн, тогда как в начале года это стоило сразу на 223 грн дешевле – 2 574 грн.

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", в последние дни стоимость бензина практически не меняется. С 9 мая она колеблется в районе 55,91-55,94 грн/л, ежедневно повышаясь и опускаясь на 1-3 коп. Т.е., пока можно говорить о стабилизации цен.

Сколько бензин стоит на АЗС

В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 51,9-61,99 грн/л. Соответственно:

если заправляться на заправках сети с самой низкой ценой, за полный бак придется отдать 2 595 грн;

с самой высокой – 3 100 грн, т.е., на 505 грн больше.

Где заправляться дороже всего

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили на заправках SOCAR – 61,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Где цены самые низкие

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили на заправках SUN OIL – 51,9 грн/л. А кроме того:

RLS – 52,4 грн/л;

Авантаж 7 – 52,45 грн/л;

ZOG – 52,5 грн/л;

Укр-Петроль – 52,53 грн/л.

Бензин в Украине может подорожать

В то же время в экспертной среде считают, что бензин в Украине может подорожать на 5 грн/л – почти до средних 60 грн. Однако произойдет это лишь при условии роста стоимость нефти до 100 долларов/баррель. А она пока стоит гораздо ниже.

Как отметил директор одной из крупных украинских сетей АЗС Александр Мельничук, каждый дополнительный доллар в котировке нефти – "это плюс 50 коп. на литре бензина или дизеля".

"Прыжок ценника с 90 до 100 долларов, если он будет, это очень серьезно. Удорожание литра топлива на 5 грн", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го.

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