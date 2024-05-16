Болгария требует от "Газпрома" миллионные компенсации: что стало причиной

Болгарская компания Bulgargaz готовится подать иск в российскую компанию Gazprom Export, требуя компенсации в размере 222 млн долларов. Причиной послужило прекращение поставок газа в Болгарию после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Novinite. Bulgargaz, крупнейший оператор газового рынка в Болгарии, собирается обратиться в суд с иском к "Газпрому" из-за прекращения поставок газа в страну, это произошло в конце апреля 2022 года.

Bulgargaz объявила о своих намерениях на фоне растущего недовольства в правительстве и среди населения в результате перебоев в поставках газа. Это привело к появлению серьезных обсуждений по диверсификации источников поставок энергоресурсов для страны.

Представители Bulgargaz заявили, что рассчитывают на получение компенсации за ущерб, нанесенный прекращением поставок газа. Они считают, что подобный шаг поможет обеспечить восстановление стабильности на энергетическом рынке страны и защитить интересы потребителей.

Временный министр энергетики Владимир Малинов добавил, что правительство Болгарии ищет возможности для уменьшения зависимости от российского газа. Он отметил, что соглашения с другими поставщиками, такими как турецкая компания Botas могут помочь расширить газовый рынок и обеспечить большую безопасность поставок энергоресурсов для страны.

Газпром анонсировал наибольший ущерб за 25 лет

После отчета Министерства обороны Великобритании выявлено, что прибыль "Газпрома" уменьшилась более чем на 30%, достигнув 629 миллиардов рублей (около 6,9 миллиарда долларов США), наибольшие убытки за последние 25 лет. Главными причинами являются геополитические напряжения, в частности, вторжение России в Украину и обострение отношений с Западом, что повлекло за собой значительные ограничения для деятельности компании.

Эксперты разведки предупреждают, что перспективы компании до 2030 года остаются неоднозначными, поскольку невозможно полностью переориентировать экспорт и отказаться от зависимости от европейских рынков. В частности, перспективы улучшения продаж могут зависеть от строительства новых экспортных инфраструктурных объектов, таких как газопровод "Сила Сибири 2". Налогообложение прибыли "Газпрома" в 2022 и 2023 годах почти бесспорно лишило компанию стимула для инвестирования в расширение на альтернативные рынки, что может привести к дальнейшему снижению доходности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Газпром" доставил в Европу в общей сложности около 63,8 млрд кубометров газа, но в прошлом году объем снизился на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров, что привело к чистому убытку компании в размере 7 млрд долларов. Чтобы компенсировать эти потери, "Газпром" обратился в Китай, однако потери от уменьшения торговли с Европой в значительной степени повлияли на ее финансовое состояние.