Бизнесмена Марковича заподозрили в участии в земельных схемах в Киевской области: что узнали СМИ

В Киевской области в судебном деле об отчуждении 9,9 гектара лесных земель среди ключевых фигурантов обнаружили юриста и бизнесмена Олега Марковича. Речь идет о 16 участках в районе Ходосовки, которые, по данным стороны обвинения, были переданы разным частным лицам, которые в дальнейшем, вероятно, отчуждали эти земли в пользу Марковича.

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Об этом сообщает "СтопКор". Соответствующее производство инициировала в Киево-Святошинской прокуратура – по устранению препятствий в распоряжении землями лесохозяйственного назначения. Это участки, переданные решениями Ходосовского сельского совета от 19.05.2010 №№ 748/3, 748/2, 748/1, 748/5, 748/4, 747/12, 747/11, 747/10, 747/8, 747/7, 747/7.

В материале подчеркивается, что на момент принятия решений о передаче земель Ходосовским сельским председателем был Рыбак Виталий Владимирович. "Человек с аналогичными ФИО официально внесен в Реестр коррупционеров по ч. 1 ст. 369 УКУ – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", – отмечают расследователи.

Также журналисты отмечают, что Маркович является представителем группы "Калита, Маркович и партнеры", а в 2006 году баллотировался в Верховную Раду Украины от партии "Европейская столица", но не был избран. Кроме того, расследователи подозревают, что Маркович мог иметь непрямую связь с нардепом 9-го созыва Олегом Семинским ("Слуга народа") – предположительно через ООО "Аврора плюс". "Действующая директор компаний Марковича в прошлом была совладелицей принадлежащей Семинскому компании", – говорится в материале.

Впрочем, найти прямые подтверждения возможной противоправной деятельности журналистам пока не удалось. "Команда СтопКора выехала по адресу земельных участков в Ходосовке, фигурирующих в производстве по незаконному распоряжению землями лесохозяйственного назначения. На них никакого строительства или объектов недвижимости не было зафиксировано, а на Google-картах на этой территории можно увидеть просто лес", – отмечается в расследовании.

При этом также расследователи посетили здание по адресу ул. Большая Каховская, 64, где зарегистрировано сразу 27 компаний, которые связывают с Олегом Марковичем и его семьей. "Там была зафиксирована только плодоовощная база и много фур, в которые загружают овощи/фрукты. Охранник сообщил, что Марковича не знает, поэтому отправил расследователей к руководству. Там их встретила секретарша, которая, по ее словам, о Марковиче слышала, но вживую его никогда не видела", – говорится в материале.

Журналисты утверждают, что их в результате направили к Анне Маркович, которая сейчас управляет фирмой. На вопрос: "Где сейчас Олег Николаевич, и когда сможем с ним встретиться", сказала лишь, что "его здесь давно не было, а когда будет – не знает". По поводу массовой регистрации компаний сказала, что какие-то из зарегистрированных по данному адресу фирм уже не работают, какие-то работают, однако никаких противоправных схем в этом она не видит.

Расследователи обещают следить за ситуацией, а также сообщают, что готовят запросы в компетентные правоохранительные органы.