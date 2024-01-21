Дефицит госбюджета Украины на 2024 год – 1,6 триллиона гривен.

Видео дня

Прописью – 1 600 000 000 000. Триллион – это миллион миллионов. И еще 600 млрд сверху.

В долларах не так уж страшно. Нулей поменьше. Это где-то 42 миллиарда долларов. Плюс-минус. Этого столько нам не хватает в бюджете.

Далее текст на языке оригинала

Це число могло б бути менше, якби до нас заводили гроші іноземні бізнеси і якби наші українські підприємства заробляли б більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка – з дуже непростими висновками.

Давайте запросимо Boeing викупити Мотор-Січ, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у "правильних" підрядників за завищеними цінами.

Давайте запросимо Exxon видобувати у нас нафту, але попередимо, що депутатам облради треба буде роздати по $20 000, аби вони милостиво дозволили інвестувати гроші в регіон і створити робочі місця.

Давайте запросимо Apple відкрити у нас заводи і сплачувати податки, тільки з маленькою умовою: треба буде "домовитися" з податковою і заносити їм щомісячно пакет з кешем, аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія абсолютно "біла" і податки сплачені.

Давайте запросимо Ford виробляти у нас пікапи для армії, з умовою, щоб кум прокурора чи судді увійшов у долю через товку-"одноденку".

Давайте запросимо BlackRock інвестувати в українську нерухомість, тільки нагадаємо, що землевідвід вони не отримають без хабаря, а за цей хабар ми через десять років арештуємо їх керівництво, а не чиновника, який вимагав гроші.

Давайте запросимо Colt побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас працює, і візьме за це недорого.

Давайте, нарешті, запросимо Northrop Grumman виробляти у нас зброю, тільки щоб вони знали, що у будь-який момент до них прийде перевірка від ДАСУ, і чергова Басалаєва поставить їх до відома, що бізнес в Україні не має права заробляти гроші.

Давайте запрошувати. Нам же потрібні інвестиції, нам життєво необхідні гроші в бюджет. Нам потрібно, щоб проходили іноземці, приносили нам євро, долари і фунти, будували заводи, сплачували податки, наповнювали казну.

Давайте запрошувати. Є бажаючі?

Ау?..