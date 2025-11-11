Безработица съедает украинский рынок труда: почему работать некому и кого ищут больше всего

На рынке труда в Украине настоящий парадокс. Более 6 миллионов человек без работы, а работодатели массово жалуются, что работать некому – дефицит кадров испытывают 75% компаний. Больше всего ищут строителей, водителей, медиков, учителей и квалифицированных рабочих, но именно этих специалистов сейчас труднее всего найти.

Об этом рассказал эксперт по социальной политике Андрей Павловский в комментарии СМИ. По официальным оценкам:

6,2 млн украинцев остались без работы;

7 млн выехали за границу;

4 млн стали внутренне перемещенными лицами.

Фактически, значительная часть людей, которые ранее были экономически активными, оказались или вне рабочего процесса, или за пределами страны. В то же время уровень реальной безработицы значительно выше, чем показывают официальные данные, ведь часть людей работает в тени, эпизодически или вообще не регистрируется как безработные.

На фоне высокого количества людей без работы более 75% работодателей жалуются на дефицит кадров. Отмечается, что это касается как квалифицированных специалистов (энергетики, медики, строители, инженеры), так и базовых рабочих профессий (водители, повара, продавцы, сварщики). Причины кадрового кризиса:

массовая миграция трудоспособных людей, в частности женщин и молодежи;

мобилизация части работников;

региональные диспропорции (рабочие места есть на западе, а люди — на востоке и юге);

несоответствие образования потребностям экономики.

Выпускники университетов часто не могут найти работу по специальности, тогда как бизнесу не хватает специалистов с техническими и рабочими навыками. Сильнее всего пострадали уязвимые группы:

женщины с маленькими детьми;

ветераны;

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица.

Уровень занятости людей с инвалидностью в Украине составляет около 16%, тогда как в ЕС – более 50%. Ветераны, которых становится больше, тоже часто не могут вернуться к мирному труду без поддержки. По словам эксперта, сегодня более 30% экономически активного населения работает неофициально. Бизнес и работники уходят в "тень" из-за:

рисков мобилизации,

неустойчивых условий найма,

психологической неопределенности.

Параллельно растет задолженность по зарплатам. Например, в Киеве сумма долгов достигла 596 млн грн, а на шахтах Донбасса более 500 млн грн.

