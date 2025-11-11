Безработица съедает украинский рынок труда: почему работать некому и кого ищут больше всего
На рынке труда в Украине настоящий парадокс. Более 6 миллионов человек без работы, а работодатели массово жалуются, что работать некому – дефицит кадров испытывают 75% компаний. Больше всего ищут строителей, водителей, медиков, учителей и квалифицированных рабочих, но именно этих специалистов сейчас труднее всего найти.
Об этом рассказал эксперт по социальной политике Андрей Павловский в комментарии СМИ. По официальным оценкам:
- 6,2 млн украинцев остались без работы;
- 7 млн выехали за границу;
- 4 млн стали внутренне перемещенными лицами.
Фактически, значительная часть людей, которые ранее были экономически активными, оказались или вне рабочего процесса, или за пределами страны. В то же время уровень реальной безработицы значительно выше, чем показывают официальные данные, ведь часть людей работает в тени, эпизодически или вообще не регистрируется как безработные.
На фоне высокого количества людей без работы более 75% работодателей жалуются на дефицит кадров. Отмечается, что это касается как квалифицированных специалистов (энергетики, медики, строители, инженеры), так и базовых рабочих профессий (водители, повара, продавцы, сварщики). Причины кадрового кризиса:
- массовая миграция трудоспособных людей, в частности женщин и молодежи;
- мобилизация части работников;
- региональные диспропорции (рабочие места есть на западе, а люди — на востоке и юге);
- несоответствие образования потребностям экономики.
Выпускники университетов часто не могут найти работу по специальности, тогда как бизнесу не хватает специалистов с техническими и рабочими навыками. Сильнее всего пострадали уязвимые группы:
- женщины с маленькими детьми;
- ветераны;
- пенсионеры;
- люди с инвалидностью;
- внутренне перемещенные лица.
Уровень занятости людей с инвалидностью в Украине составляет около 16%, тогда как в ЕС – более 50%. Ветераны, которых становится больше, тоже часто не могут вернуться к мирному труду без поддержки. По словам эксперта, сегодня более 30% экономически активного населения работает неофициально. Бизнес и работники уходят в "тень" из-за:
- рисков мобилизации,
- неустойчивых условий найма,
- психологической неопределенности.
Параллельно растет задолженность по зарплатам. Например, в Киеве сумма долгов достигла 596 млн грн, а на шахтах Донбасса более 500 млн грн.
