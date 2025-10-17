Беженцы из Украины массово находят работу в стране ЕС: сколько уже трудоустроилось

Украинские беженцы ускорили экономическую интеграцию в немецкое общество. Об этом свидетельствует то, что количество трудоустроенных граждан с 2022-го до конца 2024 года выросло в 2,5 раза – с примерно 97 тыс. до 242 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Института исследований занятости (IAB). Ключевую роль в таком росте сыграл малый и средний бизнес, но украинцы продолжают сталкиваться с такими вызовами, как языковая подготовка и квалификация, а также с социальными и бюрократическими преградами.

Украинцы становятся более заметными

Доля украинских беженцев в общем составе работников в Германии в конце 2024 года составляла около 0,6%, тогда как в 2022-м она была 0,2%. Абсолютное количество украинцев, имеющих работу, также выросло: в четвертом квартале 2024 года в Германии работали около 242 тыс. украинских беженцев по сравнению с 97 тыс. в 2022-м.

Рост занятости произошел во всех категориях предприятий, но самые сильные темпы наблюдаются в малых и средних фирмах. На таких предприятиях доля украинских беженцев среди работников составила 0,7-0,8 %, тогда как на крупных предприятиях – около 0,3%.

Каждая седьмая компания взаимодействует с украинцами

Кроме того, в четвертом квартале 2024 года 14% предприятий сообщили, что за предыдущие двенадцать месяцев имели контакты с украинскими беженцами – как то через подачу заявлений, собеседования или фактические трудоустройства. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Среди предприятий, которые искали персонал, 41 % из тех, что имели контакт с украинскими беженцами, сообщили, что они действительно наняли по крайней мере одного человека из Украины.

Кроме того, в результате введения программы Job-Turbo в конце 2023 года jobcenter в Германии получили задание способствовать быстрой интеграции украинских беженцев в рынок труда. Эта инициатива предусматривает ускоренные меры, такие как быстрый доступ к трудоустройству при условии базовых знаний немецкого языка, параллельное повышение квалификации и языковые курсы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкое правительство ужесточит правила и условия для получения базовой социальной помощи ("бюргергельд"), которую выплачивают в том числе и гражданам Украины со статусом защиты. Теперь получатели, которые пропускают визиты в центр занятости, могут потерять выплату частично или полностью.

