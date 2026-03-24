Банки в Украине теряют деньги: почему прибыли рекордно обвалились

Валовой оборот банковской системы Украины достиг исторического уровня, но чистая прибыль финучреждений упала на треть. Это может быть связано с возвращением 50% налога на прибыль банков, в результате чего они уплатили в бюджет максимальную сумму.

Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он отмечает, что налоги, уплаченные банками, также достигли максимума.

Ситуация в финсекторе

Прибыль банковского сектора за первые два месяца 2026 года составила 17,78 млрд грн – это на 36,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наименьший уровень за все время полномасштабного вторжения, но все еще один из крупнейших показателей за последние 9 лет.

Кроме того, беспрецедентно расширились денежные потоки, а также расходы банковского сектора. Финансовый рынок стал свидетелем таких рекордов:

доходы банков выросли до 105,8 млрд грн (+20,5%);

(+20,5%); расходы — до 88 млрд грн (+47,1%).

При этом в январе-феврале налоговые отчисления банков в бюджет выросли на 161% – до 17,3 млрд грн. Это также абсолютный максимум.

Чистая прибыль банков в Украине

2018 год – 3 998 млн грн.

2019 год – 8 691 млн грн.

2020 год – 15 877 млн грн.

2021 год – 6 491 млн грн.

2022 год – 9 913 млн грн.

2023 год – 21 478 млн грн.

2024 год – 25 897 млн грн.

2025 год – 27 971 млн грн.

2026 год – 17 783 млн грн.

Почему выросли налоги для банков

В 2026 году в Украине временно повысили налог на прибыль банков до 50%, чтобы использовать часть их сверхприбылей для финансирования безопасности и обороны. Налог на банки вырос уже в третий раз, и новая ставка должна действовать до первого квартала 2027 года включительно.

Налог призван обеспечить справедливое распределение нагрузки, ведь банки, которые получили наибольшие прибыли, должны участвовать в поддержании экономической устойчивости страны. Министерство финансов рассчитывает, что повышение налога позволит в 2026 году дополнительно получить до 30 млрд грн в государственный бюджет.

в феврале сумма депозитов в украинских банках существенно выросла и достигла отметки в 1,65 трлн грн. Больше всего выросла сумма гривневых вложений, которые и являются основной валютой банковских накоплений, а самыми популярными депозитами остаются бессрочные.

