Банки и обменники осторожно изменили курс доллара в Украине: сколько стоит валюта
Курс доллара в Украине снова медленно растет в обменниках и банках после небольшого снижения за выходные. Утром во вторник, 30 апреля, в банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 39,5/39,9 грн. Это на пять копеек дороже в покупке, чем было в понедельник, 29 апреля.
За последнюю неделю банковский курс практически не изменился, а вот за месяц "бакс" подорожал приблизительно на 40 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга.
При этом небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 39,55/39,92 грн (покупка/продажа). В покупке это на 19 копеек дороже, чем днем ранее, в продаже курс почти не изменился.
Курс евро в банках за сутки вырос на 5 копеек в покупке, но снизился не изменился в продаже. На наличном рынке евро покупают за 42,35 грн, а продают за 42,99 грн.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,67 грн. Это:
- на 7 копеек больше, чем было в понедельник, 29 апреля;
- на 11 копеек меньше, чем неделей ранее;
- на 12 копеек ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара держится заметно выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 30 апреля предлагают по цене 39,7/39,8 грн (покупка/продажа).
В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,8-39,99 грн. Покупают доллар по 39,3-39,5 грн.
Курс в таблице может отличаться от курса в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный курс доллара можно, обратившись в кол-центр интересующего банка.
Курс доллара в ближайшие дни: чего ожидать
Как прогнозирует финансовый аналитик Алексей Козырев, в ближайшее время украинские банки могут неравномерно изменить курс наличного доллара – повысить в покупке и снизить в продаже. Так, в период до 3 мая стоимость американской валюты в банках может пребывать в рамках от 39,1 до 40,2 грн.
"Большинство обменников и банков будут выставлять спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20-25 копеек. Как обычно, наиболее агрессивные обменники в районах с небольшой конкуренцией продолжат выставлять спред и до 1 грн", – рассказал Козырев.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал, что в обозримом будущем курс доллара не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/доллар – поскольку именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!