Банки и обменники осторожно изменили курс доллара в Украине: сколько стоит валюта

Курс доллара в Украине снова медленно растет в обменниках и банках после небольшого снижения за выходные. Утром во вторник, 30 апреля, в банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 39,5/39,9 грн. Это на пять копеек дороже в покупке, чем было в понедельник, 29 апреля.

За последнюю неделю банковский курс практически не изменился, а вот за месяц "бакс" подорожал приблизительно на 40 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга.

При этом небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 39,55/39,92 грн (покупка/продажа). В покупке это на 19 копеек дороже, чем днем ранее, в продаже курс почти не изменился.

Курс евро в банках за сутки вырос на 5 копеек в покупке, но снизился не изменился в продаже. На наличном рынке евро покупают за 42,35 грн, а продают за 42,99 грн.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,67 грн. Это:

на 7 копеек больше, чем было в понедельник, 29 апреля;

больше, чем было в понедельник, 29 апреля; на 11 копеек меньше, чем неделей ранее;

на 12 копеек ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара держится заметно выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 30 апреля предлагают по цене 39,7/39,8 грн (покупка/продажа).

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,8-39,99 грн. Покупают доллар по 39,3-39,5 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,3 39,9 Ощадбанк 39,5 40 ПУМБ 39,5 39,99 Сенс Банк 39,5 39,85 Укрэксимбанк 39,3 39,9 Универсал Банк 38,85 39,95 Укрсиббанк 39,4 39,95

Курс в таблице может отличаться от курса в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный курс доллара можно, обратившись в кол-центр интересующего банка.

Курс доллара в ближайшие дни: чего ожидать

Как прогнозирует финансовый аналитик Алексей Козырев, в ближайшее время украинские банки могут неравномерно изменить курс наличного доллара – повысить в покупке и снизить в продаже. Так, в период до 3 мая стоимость американской валюты в банках может пребывать в рамках от 39,1 до 40,2 грн.

"Большинство обменников и банков будут выставлять спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20-25 копеек. Как обычно, наиболее агрессивные обменники в районах с небольшой конкуренцией продолжат выставлять спред и до 1 грн", – рассказал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал, что в обозримом будущем курс доллара не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/доллар – поскольку именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!