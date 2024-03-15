АЗС в Украине резко переписали цены на важное топливо: сколько теперь стоит литр

За прошедшие сутки бензин А-95 в Украине подорожал сразу на 15 коп. – до средних 52,19 грн/л. В общем же с начала текущего этапа роста цен стоимость ресурса увеличилась на 72 коп./л – в его начале, 7 марта, тот стоил в среднем 51,47 грн/л.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают ресурс по 47,95-57,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 10 грн/л.

Где цены самые низкие

Дешевле всего бензин продают на АЗС Авантаж 7 – 47,95 грн/л. А кроме того:

Фактор – 48,5 грн/л;

Укр-Петроль – 49 грн/л.

На каких АЗС дороже всего

Самые высокие цены зафиксированы на заправках SOCAR, 57,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 55,99 грн/л;

Shell – 55,82 грн/л.

Какие цены по областям

По областям бензин продают в среднем по 51,49-53,48 грн/л. Соответственно, разница составляет почти 2 грн/л.

Дешевле всего – в Закарпатской области, где бензин стоит в среднем 51,32 грн/л. А кроме того:

Днепропетровской – 51,62 грн/л;

Черкасской – 51,65 грн/л.

Самые высокие цены зафиксированы в Донецкой области – в среднем 51,65 грн/л. А также:

Черниговской – 53,17 грн/л;

Кировоградской – 52,79 грн/л;

Черновицкой – 52,75 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, цены на бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысили 60 тыс. рублей за тонну. Это максимум с конца сентября 2023 года, когда ввели временное эмбарго на экспорт топлива. Это произошло на фоне ударов беспилотников по российским НПЗ.

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