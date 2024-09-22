Авиакомпания 'Новой почты' выполнила первый рейс на собственном самолете: что известно

Первый во флоте авиакомпании Supernova Airlines самолет Boeing 737-800SF выполнил свой первый рейс. Самолет "Новой почты" совершил свой сертификационный полет.

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Об этом сообщила спикер "Новой почты" Ольга Бабурина. По ее словам, рейс состоялся "под флагом Украины, с украинскими регистрационными знаками UR-NPA".

"Это был сертификационный полет – один из завершающих шагов в процессе введения Госавиаслужбой Украины типа Боинг 737-800SF в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova", – отметила спикер компании.

Авиакомпания планирует приступить к регулярной коммерческой эксплуатации самолета уже в зимнем сезоне 2024-2025 года.

Supernova Airlines получила украинский сертификат эксплуатанта, позволяющий начать грузовые авиарейсы, 6 января 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на войну в Украине Supernova Airlines продолжает прохождение всех процедур, необходимых для выполнения регулярных грузовых рейсов в и из Европейского Союза, где к закрытию воздушного пространства Украины базируются самолеты авиакомпании.

В частности, Supernova Airlines выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига – Жешув – Рига. Самолет доставил 7 тонн международных посылок клиентов компании из международного аэропорта Риги в польский Жешув. Supernova Airlines планирует выполнять рейс по этому маршруту 2 раза в неделю – каждый вторник и каждый четверг.

Компания Supernova Airlines была основана в 2021 году.