Аграрный рынок и рынок земли под угрозой: эксперты предупредили о противоречивых инициативах Минагрополитики

Намерение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины ограничить или запретить экспорт сои и рапса, а также отрыть украинский рынок для ГМО-продукции из-за рубежа может иметь разрушительные последствия для аграрной отрасли. Это грозит деградацией не только сельского хозяйства, но и рынка земли.

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Об этом говорится в материале "Украинских новостей". Авторы публикации отмечают, что новые регуляторные инициативы могут уменьшить площади посевов указанных культур. А это в свою очередь негативно повлияет на рентабельность земель и доходы производителей, а следовательно и налоговые поступления и уровень занятости в агросекторе.

Минагрополитики и некоторые профильные ассоциации производителей недавно объявили о возможности введения пошлин или полного запрета экспорта сои и рапса в течение ближайших недель, то есть в июне 2025 года. Заявленная цель – увеличение доли переработанной продукции в агроэкспорте страны.

В ответ аграрии раскритиковали такие инициативы, подчеркивая, что на практике это означает:

явное перераспределение доходов в пользу переработчиков, что наносит удар по производителям, которые держат на себе значительную часть экспортной выручки (до трети всего аграрного экспорта как в деньгах так и в объемах);

высокие риски потери части внешних рынков сбыта.

Среди основных проблем отраслевые эксперты называют падение стоимости земли сельскохозяйственного назначения. "Логика этих последствий следующая. Под маслом и рапсом в последние несколько лет стабильно занято около 14-15% посевных площадей, однако из-за погодных условий и других факторов эти площади постепенно сокращаются", – говорится в статье.

В случае уменьшения посевных площадей часть из них может остаться незасеянной. А это в условиях военного времени создает дополнительные риски для фермеров, которые могут не иметь ресурсов для переориентации производства или вообще прекратить деятельность.

"Если будут введены пошлины и другие ограничения, которые приведут к снижению цен на эти культуры на внутреннем рынке (из-за искусственно созданного отсутствия конкуренции), упадет рентабельность посевов, а затем – и капитализация самих земель. Это, в свою очередь, приведет не только к дальнейшему уменьшению посевных площадей под рапсом и соей, но и к общему падению цен на землю. По наиболее оптимистичному сценарию, незасеянные этими культурами площади должны быть переориентированы под другие, более привлекательные в таких экономических условиях зерновые или масличные с большим уровнем маржинальности", – сказано в материале.

Такие изменения могут привести к потере инвестиционной привлекательности агросектора, банкротствам фермерских хозяйств, уменьшению арендной платы или полной ее остановке, а также сокращению налоговых поступлений в местные бюджеты. Под угрозой оказываются и доходы около 30% населения Украины, которые являются как жителями сельской местности.

Так, на фоне возможного снижения урожайности более чем на 10% и объемов экспорта на 22% с последующей негативной динамикой наделы перестанут быть привлекательным активом, что может привести к многочисленным банкротствам фермерских хозяйств. При этом падение арендной платы или вовсе прекращение выплат владельцам паев и банкротства по кредитам снизят общей уровень взаимного доверия по отрасли.

"Выглядит так, что вместо создания предпосылок для реального перехода к перерабатывающей экономике – как это предусмотрено в соответствующей правительственной стратегии до 2030 года – "простые решения" и "быстрые рецепты успеха" могут привести к большому кризису и хаосу. ... Возвращение государства к бесцеремонному вмешательству в сбалансированный, интегрированный в мировую экономику рынок отпугивает. Подобные шаги государства прямо противоречат заявлениям о создании благоприятных условий для привлечения ресурсов в страну", – резюмирует издание.