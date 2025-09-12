УкраїнськаУКР
"Аграрный король" хотел стать академиком: как директор госпредприятия попал в перечень коррупционеров, но все равно сохранил должность

Глеб Иванов
Рынки и компании
5 минут
11,4 т.
Национальной академии аграрных наук Украины и ее ГП принадлежат сотни тысяч гектаров земли по всей стране. Несмотря на громкие коррупционные скандалы, результаты аудитов, подтверждающие неэффективное использование госземли, ситуация не меняется десятилетиями. Государственными предприятиями с сотнями земельных участков руководят директора, которых судили за коррупцию, разоблачали на взяточничестве и даже пытались посадить.

Чаще всего это менеджеры пенсионного возраста, дети которых успешно строят аграрный бизнес и получают в аренду сотни земельных участков.

OBOZ.UA начинает серию публикаций, в которой расскажет о том, в чьих руках находятся государственные земли.

В первом тексте будет идти речь о Сергее Чмыре неизменном многолетнем директорм ГП "Агрономия". Бывший нардеп из Николаева прославился на всю страну: он пытался за автомобиль получить звание академика. Дело рассматривали в суде, но досудебное расследование затянули, поэтому производство просто закрыли.

Главное:

  • Сергей Чмырь занимается управлением государственными землями еще со времен УССР – работал в колхозе;
  • руководит государственным предприятием НААН "Агрономия" на Николаевщине уже много лет;
  • фигурирует по меньшей мере в двух уголовных производствах о коррупции: он пытался подкупить полицейского, а также – президента НААНУ;
  • сын Чмыря владеет агрофирмой, на которую оформлено более 500 земельных участков.

Сергей Чмырь: как родился "николаевский латифундист"

Сергей Чмырь в 80-х работал в колхозе, в 90-х – в совхозах, в 2000-х недолго был нардепом, а затем стал чиновником и строил карьеру в семенной инспекции. В 2011-м Сергей Михайлович попал в структуру Национальной академии аграрных наук и задержался в ней на целых 14 лет.

За это время сын Сергея Михайловича – Игорь Чмырь – в разы увеличил доходы своей агрокомпании "НИК-Агро". Согласно данным YouContol, в 2019 году компания имела общий доход до 47 млн грн в год, а в 2024-м эта цифра, несмотря на полномасштабную войну, увеличилась до 76,8 млн грн. В масштабах агробизнеса это относительно невысокие суммы. Для понимания: чистая прибыль агрофирмы за прошлый год составила 9 млн грн.

Здесь стоит отметить, что речь идет об официальных цифрах. В аренде у компании Игоря Чмыря – 546 земельных участков. Его отцу официально принадлежит 16 участков. В апреле 2023-го он задекларировал приобретение в собственность 5,4 га в Ивановке (Пивденноукраинская громада Николаевской области).

Ежемесячная зарплата Чмыря – 71,3 тыс. грн. Кроме того, он получает 20 тыс. грн пенсии. Сергей Чмырь не просто возглавляет государственное предприятие, которое принадлежит Национальной академии аграрных наук (НААУ). Он тесно связан с президентом академии Ярославом Гадзало.

Дело, в котором фигурирует Гадзало

Гадзало и Чмырь – фигуранты одного уголовного производства №42020150000000004. Его закрыли, так как после объявления подозрения истек срок досудебного расследования. Если правоохранители не передают дело в суд, то его просто закрывают. Именно это и произошло в деле Чмыря – Гадзало.

Еще в 2020-м аграрный деятель с опытом Сергей Чмырь, как говорится в материалах дела, обратился к Ярославу Гадзало с предложением рассмотреть свою кандидатуру на звание академика. Гадзало, если верить следствию, согласился, но попросил за такую услугу "подарить" ему автомобиль.

Volkswagen Touareg как у Ник-Агро

"Автомобиль марки Volkswagen Touareg, 2019 года выпуска... был передан президенту НААН в фактическое пользование в качестве неправомерной выгоды за содействие в согласовании кандидатуры последнего на вакансию академика НААН во время проведения голосования на заседании Общего собрания НААН", – говорится в материалах закрытого дела.

Машина принадлежала "НИК-Агро", компании сына Чмыря Игоря. Лишь в 2023-м с машины сняли арест. Речь идет о черном Volkswagen Touareg 2019 года. "Ник-Агро" купила этот автомобиль 14 ноября 2019-го (на тот момент машина была новой). В феврале 2020-го в список претендентов на звание академика включили и Сергея Чмыря.

Но академиком он так и не стал. "Вместе с этим, согласно протокол № 3 от 15.10.2020 года Общего собрания Отделения научного обеспечения инновационного развития НААН по выборам кандидатов в действительные члены (академики) НААН, по результатам тайного голосования Сергей Чмырь не был утвержден кандидатом в действительные члены (академики) НААН", – говорится в материалах дела.

Адвокаты Гадзало в суде заявляли, что президент НААН лично не трудоустраивает на звание "академик", мол, это решение принимают разные коллегиальные органы.

Гадзало и Чмырь

"Президент Национальной академии аграрных наук Украины, хотя и является должностным лицом, но не наделен полномочиями определять лицо академиком и его трудоустраивать на вакантные должности в НААН, перечисленные вопросы отнесены к компетенции различных коллегиальных органов, которые задействованы в многоуровневом процессе отбора кандидатов и окончательных выборов. Пользование же автомобилем не может быть выражено в денежной единице, поскольку он не является материальным активом", – заявляли адвокаты.

Сроки досудебного расследования истекли, а дело так и не было завершено.

Земли на компании сына и жизнь на широкую ногу

Сергей Чмырь в своей декларации показал всего один автомобиль – Mercedes-benz GL 450 2008 года выпуска. На этой машине он, вероятно, не ездит. Еще в 2016-м государственное предприятие "Агрономия" купило автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2016 г. в. В 2020-м эту машину остановили патрульные в Николаеве. За рулем находился Сергей Чмырь, имея признаки алкогольного опьянения. Он предложил патрульным 1000 грн взятки, чтобы они не оформлять протокол. Патрульные отказались, а за попытку дать взятку должностному лицу открыли уголовное производство (1-кп/991/72/20).

В результате Чмырь признал себя виновным и заплатил 12 750 грн штрафа, а также компенсировал расходы на проведение экспертиз. Таким образом, государственный менеджер оказался в перечне коррупционеров.

Кроме того, в декларации директора ГП указано два дома (почти 340 и 182 кв.м). Больший по площади дом расположен в Николаеве, недалеко от речки Ингул. Интересное совпадение: на Сергея Чмыря оформлен автомобиль Mercedes-benz GL 450 года выпуска, а на компанию его сына Игоря – Mercedes-benz GL 400 D 2021 г.в. Такая машина стоит около 90 тыс. долларов.

В СМИ можно встретить ряд публикаций, как Сергей Чмырь ведет себя с работниками и подчиненными. Он якобы поднимал руку даже на местных чиновников. Но подтверждений этой информации найти не удалось. Зато ряд николаевских СМИ публиковали крайне хвалебные материалы о директоре предприятия.

"Сергей Михайлович – руководитель строгий, но справедливый. Сам никогда не сидит без дела и другим не позволяет. Его любимая поговорка: "Кто работает, тот и имеет – Бог тому сам помогает", – говорится в одной из публикаций о Чмыре.

OBOZ.UA обратился в ГП, а также к Сергею Михайловичу с просьбой прокомментировать, действительно ли он давал взятку президенту НААУ, использует ли он свое влияние для того, чтобы помочь компании сына получить сотни земельных участков, действительно ли он предлагал взятку полицейским и продолжает ли общаться с Ярославом Гадзало.