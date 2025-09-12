'Аграрный король' хотел стать академиком: как директор госпредприятия попал в перечень коррупционеров, но все равно сохранил должность

Национальной академии аграрных наук Украины и ее ГП принадлежат сотни тысяч гектаров земли по всей стране. Несмотря на громкие коррупционные скандалы, результаты аудитов, подтверждающие неэффективное использование госземли, ситуация не меняется десятилетиями. Государственными предприятиями с сотнями земельных участков руководят директора, которых судили за коррупцию, разоблачали на взяточничестве и даже пытались посадить.

Чаще всего это менеджеры пенсионного возраста, дети которых успешно строят аграрный бизнес и получают в аренду сотни земельных участков.

OBOZ.UA начинает серию публикаций, в которой расскажет о том, в чьих руках находятся государственные земли.

В первом тексте будет идти речь о Сергее Чмыре – неизменном многолетнем директорм ГП "Агрономия". Бывший нардеп из Николаева прославился на всю страну: он пытался за автомобиль получить звание академика. Дело рассматривали в суде, но досудебное расследование затянули, поэтому производство просто закрыли.

Главное:

Сергей Чмырь занимается управлением государственными землями еще со времен УССР – работал в колхозе;

руководит государственным предприятием НААН "Агрономия" на Николаевщине уже много лет;

фигурирует по меньшей мере в двух уголовных производствах о коррупции: он пытался подкупить полицейского, а также – президента НААНУ;

сын Чмыря владеет агрофирмой, на которую оформлено более 500 земельных участков.

Сергей Чмырь: как родился "николаевский латифундист"

Сергей Чмырь в 80-х работал в колхозе, в 90-х – в совхозах, в 2000-х недолго был нардепом, а затем стал чиновником и строил карьеру в семенной инспекции. В 2011-м Сергей Михайлович попал в структуру Национальной академии аграрных наук и задержался в ней на целых 14 лет.

За это время сын Сергея Михайловича – Игорь Чмырь – в разы увеличил доходы своей агрокомпании "НИК-Агро". Согласно данным YouContol, в 2019 году компания имела общий доход до 47 млн грн в год, а в 2024-м эта цифра, несмотря на полномасштабную войну, увеличилась до 76,8 млн грн. В масштабах агробизнеса это относительно невысокие суммы. Для понимания: чистая прибыль агрофирмы за прошлый год составила 9 млн грн.

Здесь стоит отметить, что речь идет об официальных цифрах. В аренде у компании Игоря Чмыря – 546 земельных участков. Его отцу официально принадлежит 16 участков. В апреле 2023-го он задекларировал приобретение в собственность 5,4 га в Ивановке (Пивденноукраинская громада Николаевской области).

Ежемесячная зарплата Чмыря – 71,3 тыс. грн. Кроме того, он получает 20 тыс. грн пенсии. Сергей Чмырь не просто возглавляет государственное предприятие, которое принадлежит Национальной академии аграрных наук (НААУ). Он тесно связан с президентом академии Ярославом Гадзало.

Гадзало и Чмырь – фигуранты одного уголовного производства №42020150000000004. Его закрыли, так как после объявления подозрения истек срок досудебного расследования. Если правоохранители не передают дело в суд, то его просто закрывают. Именно это и произошло в деле Чмыря – Гадзало.

Еще в 2020-м аграрный деятель с опытом Сергей Чмырь, как говорится в материалах дела, обратился к Ярославу Гадзало с предложением рассмотреть свою кандидатуру на звание академика. Гадзало, если верить следствию, согласился, но попросил за такую услугу "подарить" ему автомобиль.

"Автомобиль марки Volkswagen Touareg, 2019 года выпуска... был передан президенту НААН в фактическое пользование в качестве неправомерной выгоды за содействие в согласовании кандидатуры последнего на вакансию академика НААН во время проведения голосования на заседании Общего собрания НААН", – говорится в материалах закрытого дела.

Машина принадлежала "НИК-Агро", компании сына Чмыря Игоря. Лишь в 2023-м с машины сняли арест. Речь идет о черном Volkswagen Touareg 2019 года. "Ник-Агро" купила этот автомобиль 14 ноября 2019-го (на тот момент машина была новой). В феврале 2020-го в список претендентов на звание академика включили и Сергея Чмыря.

Но академиком он так и не стал. "Вместе с этим, согласно протокол № 3 от 15.10.2020 года Общего собрания Отделения научного обеспечения инновационного развития НААН по выборам кандидатов в действительные члены (академики) НААН, по результатам тайного голосования Сергей Чмырь не был утвержден кандидатом в действительные члены (академики) НААН", – говорится в материалах дела.

Адвокаты Гадзало в суде заявляли, что президент НААН лично не трудоустраивает на звание "академик", мол, это решение принимают разные коллегиальные органы.

"Президент Национальной академии аграрных наук Украины, хотя и является должностным лицом, но не наделен полномочиями определять лицо академиком и его трудоустраивать на вакантные должности в НААН, перечисленные вопросы отнесены к компетенции различных коллегиальных органов, которые задействованы в многоуровневом процессе отбора кандидатов и окончательных выборов. Пользование же автомобилем не может быть выражено в денежной единице, поскольку он не является материальным активом", – заявляли адвокаты.

Сроки досудебного расследования истекли, а дело так и не было завершено.

Земли на компании сына и жизнь на широкую ногу

Сергей Чмырь в своей декларации показал всего один автомобиль – Mercedes-benz GL 450 2008 года выпуска. На этой машине он, вероятно, не ездит. Еще в 2016-м государственное предприятие "Агрономия" купило автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2016 г. в. В 2020-м эту машину остановили патрульные в Николаеве. За рулем находился Сергей Чмырь, имея признаки алкогольного опьянения. Он предложил патрульным 1000 грн взятки, чтобы они не оформлять протокол. Патрульные отказались, а за попытку дать взятку должностному лицу открыли уголовное производство (1-кп/991/72/20).

В результате Чмырь признал себя виновным и заплатил 12 750 грн штрафа, а также компенсировал расходы на проведение экспертиз. Таким образом, государственный менеджер оказался в перечне коррупционеров.

Кроме того, в декларации директора ГП указано два дома (почти 340 и 182 кв.м). Больший по площади дом расположен в Николаеве, недалеко от речки Ингул. Интересное совпадение: на Сергея Чмыря оформлен автомобиль Mercedes-benz GL 450 года выпуска, а на компанию его сына Игоря – Mercedes-benz GL 400 D 2021 г.в. Такая машина стоит около 90 тыс. долларов.

В СМИ можно встретить ряд публикаций, как Сергей Чмырь ведет себя с работниками и подчиненными. Он якобы поднимал руку даже на местных чиновников. Но подтверждений этой информации найти не удалось. Зато ряд николаевских СМИ публиковали крайне хвалебные материалы о директоре предприятия.

"Сергей Михайлович – руководитель строгий, но справедливый. Сам никогда не сидит без дела и другим не позволяет. Его любимая поговорка: "Кто работает, тот и имеет – Бог тому сам помогает", – говорится в одной из публикаций о Чмыре.

OBOZ.UA обратился в ГП, а также к Сергею Михайловичу с просьбой прокомментировать, действительно ли он давал взятку президенту НААУ, использует ли он свое влияние для того, чтобы помочь компании сына получить сотни земельных участков, действительно ли он предлагал взятку полицейским и продолжает ли общаться с Ярославом Гадзало.