Абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут проверить, за что платят: как узнать, куда деваются деньги со счета
Абоненты всех украинских мобильных операторов могут получить от них информацию о предоставленных услугах за нужный период, причем бесплатно. Таким образом можно проконтролировать, куда делись деньги со счета.
Об этом рассказали в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили: оператор должен предоставить эту информацию в форме расшифрованного счета.
В отчете же, подчеркивается, оператор должен указать ряд позиций. В частности:
- номер абонента;
- вид услуги;
- объем предоставляемых услуг;
- сумму средств к оплате за каждый сеанс связи.
"Обращаем внимание, что расшифрованный счет предоставляется только идентифицируемым абонентам (зарегистрированным или контрактным). Электронные коммуникационные услуги, которые предоставляются обезличенно/анонимно, расшифровке не подлежат", – отметили в НКЭК.
Получить же отчет, отмечается, можно через мобильное приложение своего оператора. Также можно обратиться в его магазин.
В то же время абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут узнать всю информацию о своих тарифах напрямую у операторов. Если, к примеру, пропустили уведомление об изменениях в тарифных планах либо просто забыли какие-либо детали.
Так, абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию:
- об изменении тарифного плана;
- предложениях для роуминга.
Абоненты "Киевстара" могут узнать всю информацию о своем тарифе в несколько способов. В частности:
- по запросу *100*01*2#;
- авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;
- в приложении Мой Киевстар
- по номеру 466*66.
В несколько способов могут узнать детали своего тарифного предложения и абоненты Vodafone. Для этого следует:
- набрать *101#;
- позвонить по номеру 111*1.
Кроме того, условия своего тарифа можно найти по ссылке. А проверить срок действия месячного пакета и остаток услуг по тарифу – по номеру *101*4#.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, изменение тарифа мобильного оператора может быть выгодным решением, если текущий план не отвечает вашим потребностям. К примеру, абоненты "Киевстара" могут сделать это в несколько способов – в частности, в магазинах оператора.
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