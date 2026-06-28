40 млрд грн задолженности участников рынка и 20 млрд грн задолженности "Укрэнерго": кризис балансирующего рынка по-прежнему не решен – Орлова

Проблема задолженностей на балансирующем рынке остается одной из самых острых для украинской энергетики, а предложенные механизмы урегулирования пока не дали ощутимого результата. Об этом заявила редактор ExPro, аналитик Дарья Орлова.

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По её словам, финансовые проблемы накапливались под влиянием сразу нескольких факторов, в частности войны, масштабных повреждений инфраструктуры "Укрэнерго" и необходимости обслуживать привлечённые кредиты. В то же время ключевой проблемой остаются огромные долги между участниками балансирующего рынка и системным оператором.

"Задолженность перед "Укрэнерго" со стороны участников балансирующего рынка составляет более 40 миллиардов гривен. Задолженность "Укрэнерго" перед теми, кто предоставляет эти услуги на балансирующем рынке, составляет более 20 миллиардов гривен", — отметила Орлова.

Она подчеркнула, что кредиты привлекались, в частности, для поддержания ликвидности рынка электроэнергии и частичного погашения накопленных долгов. Однако, несмотря на многочисленные предложения по решению проблемы, задолженность на балансирующем рынке продолжает расти.

"На балансирующем рынке мы по-прежнему наблюдаем такой рост с бешеной скоростью. И предлагалось очень много решений — давайте так, давайте так, а вот теперь точно мы это сделаем. Пока результатов я не вижу", — подчеркнула Орлова.

По ее словам, без реального урегулирования долговой проблемы балансирующий рынок и в дальнейшем будет оставаться одним из самых проблемных сегментов украинской энергетики.

Ранее руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что значительные объемы задолженности возникают из-за неплатежей государственных и коммунальных предприятий.