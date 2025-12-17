Долговая ситуация в энергетике достигла критического уровня, – Харченко

Общая сумма долгов в украинской энергетике составляет более 300 миллиардов гривен, из которых около 140 миллиардов приходится на электроэнергетику.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, отсутствие финансовой помощи от доноров в течение последнего года делает ситуацию критической для отрасли.

"Средств нет, и компании просто не могут справиться с долговым бременем. Это уже не просто вопрос финансов, а вопрос выживания энергетической системы. Правительство не может больше игнорировать эту проблему, если мы хотим избежать последствий, подобных тем, что были в 90-х годах", – отметил Харченко.

Он подчеркнул, что на долгах электроэнергетического сектора строятся новые долги, что значительно усложняет восстановление системы и ее стабильность в будущем. Как отметил эксперт, растущая задолженность в секторе, в частности в НЭК "Укрэнерго" и других компаний, создает серьезные вызовы для дальнейшего развития и инвестиций в энергетическую инфраструктуру.

"Пока не видно реальных механизмов для погашения этих долгов. Система продолжает работать в режиме роста задолженности, и инвесторы не будут готовы вкладывать средства в такую экономику", – добавил Харченко.

По мнению эксперта, решение долгового кризиса возможно лишь при условии четкой политической воли и надлежащего регулирования со стороны правительства, которое бы включало эффективные механизмы погашения долгов и стабилизации финансирования энергетических компаний.

Ранее и.о. генерального директора "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий заявил, что долг НЭК "Укрэнерго" перед "Укргидроэнерго" на балансирующем рынке достиг 10 млрд гривен.