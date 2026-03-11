Долговая модель рынка электроэнергии отпугивает инвесторов, – Омельченко

Задолженность на рынке электроэнергии уже достигла критического уровня и напрямую влияет на инвестиционный климат в отрасли.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, долги на балансирующем рынке электроэнергии превысили 42 млрд грн и продолжают создавать системное финансовое давление на отрасль.

"Они смотрят, если в стране такие долги на энергорынке. Они десять раз подумают, нужно ли инвестировать в такую страну", – отметил Омельченко.

Эксперт пояснил, что проблема имеет структурный характер и заложена в самой модели рынка электроэнергии, запущенной в 2019 году.

По его словам, энергорынок работает под постоянной финансовой нагрузкой, что вместо инвестиций формирует новые долги. По мнению Омельченко, без пересмотра самой модели энергорынка и постепенного урегулирования задолженности ситуация и в дальнейшем будет сдерживать развитие энергетического сектора.

Ранее вице-президент энергетического сообщества Energy Club Максим Немчинов отметил, что долги на балансирующем рынке электроэнергии продолжают накапливаться, а без комплексных решений ситуация будет только ухудшаться.