Долги являются серьезной проблемой для 'зеленой' энергетики, - Соколовский

Многолетняя проблема накопленных долгов перед инвесторами в зеленую энергетику является серьезной проблемой для развития отрасли.

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Об этом в эфире телеканала Прямой заявил Владислав Соколовский, председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины.

"Долги накапливались много лет. Это такая болезнь у нас была еще и в ковидный период, и до начала войны. В 2022-2023 годах эта проблема была очень серьезной", - сказал Соколовский.

Он рассказал, что сейчас долги составляют 22 миллиарда гривен, и наибольшие суммы недоплат приходятся на 2022 и 2024 годы.

"За 2024 год - примерно 87%; за 2022 еще есть задолженность, только 63% было уплачено", - уточнил представитель инвесторов.

В то же время он отметил, что государство должно продолжить внедрение мероприятий, которые бы уменьшали накопленную задолженность и не создавались новые долги.

Как сообщалось, в июне инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.