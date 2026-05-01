Долги на балансирующем рынке могут достичь 50 млрд грн, – Соколовский

Ситуация с долгами на балансирующем рынке электроэнергии продолжает ухудшаться и уже приближается к критической черте.

Об этом заявил председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

По его словам, совокупная задолженность участников рынка перед НЭК "Укрэнерго" по состоянию на начало 2026 года достигла десятков миллиардов гривен и продолжает быстро расти.

"Совокупная задолженность участников рынка перед НЭК "Укрэнерго" достигла критических 42 миллиардов гривен", – отметил Соколовский.

Он уточнил, что параллельно растет и встречный долг оператора системы передачи перед генерацией, который уже превысил 30 млрд грн. Такой финансовый дисбаланс, по словам эксперта, формирует системное давление на весь рынок.

Темпы накопления задолженности остаются высокими – около 1 млрд грн ежемесячно, что создает риск дальнейшего углубления кризиса уже в ближайшее время.

"Долги растут примерно на 1 миллиард гривен ежемесячно и могут достичь 50 миллиардов гривен уже через несколько месяцев", – подчеркнул он.

По мнению Соколовского, без срочных и системных решений на уровне государства долговой кризис на балансирующем рынке и в дальнейшем будет угрожать финансовой стабильности энергосектора и сдерживать его развитие.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что на сегодня задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" уже превысила 46 млрд грн, что является одним из самых высоких показателей за время существования рынка.