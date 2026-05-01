Долги более $4 млрд, нестабильность правил и прайс-кэпы блокируют развитие энергорынка, – Тынный
Энергорынок Украины остается системно проблемным из-за накопленных долгов и жестких регуляторных ограничений, которые сдерживают инвестиции.
Об этом заявил украинский бизнесмен, основатель энергетического холдинга Игорь Тынный.
По его словам, несмотря на формальные изменения, рынок не стал полноценно конкурентным и фактически остается административной конструкцией.
"Ничего не меняется. Это не рынок. Это политическая конструкция, которая осталась гнилой внутри несмотря на ремонт фасада", – отметил он.
Бизнесмен подчеркнул, что общий объем долгов на рынке уже превышает $4 млрд, из которых около $1 млрд задолжали инвесторам в возобновляемую энергетику. Это подрывает доверие к сектору и затрудняет привлечение нового капитала.
Кроме долгов, инвесторы сталкиваются с рядом регуляторных барьеров. Среди них – сложные процедуры изменения целевого назначения земли, нестабильность правил игры, а также ценовые ограничения (прайс-кэпы), которые влияют на экономику проектов.
Он добавил, что в таких условиях часть проектов реализуется только для собственного потребления, что не усиливает устойчивость объединенной энергосистемы.
По его мнению, без одновременного решения долговой проблемы и пересмотра регуляторных ограничений энергорынок и в дальнейшем будет оставаться малопривлекательным для инвесторов.
Напомним, председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что долги на энергорынке растут примерно на 1 миллиард гривен ежемесячно и могут достичь 50 миллиардов гривен уже через несколько месяцев.