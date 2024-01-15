Доходы Украины от экспорта железной руды за год упали на 40% – Гостаможслужба

Украинские горнодобывающие компании по итогам 2023 года сократили экспорт железной руды на 26% по сравнению с 2022 годом – до 17,75 млн т. По сравнению с довоенным 2021 годом экспорт сырья сократился на 60%.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Выручка украинских компании ГМК от экспорта ЖРС за прошлый год сократилась на 39,4% по сравнению с 2022 годом – до $1,77 млрд. В 2021 году экспорт сырья в денежном выражении составил $6,89 млрд, что на 74,4% больше по сравнению с 2023 годом.

Крупнейшим потребителем сырья украинского производства в 2023 году были Словакия, Чехия и Польша. При этом в 2021 году основным направлением экспорта руды был Китай – 41,9%. На Чехию и Польшу приходилось 9,6% и 8% соответственно.

"Потеря рынка Китая с началом войны наиболее серьезно повлияла на сокращение экспорта железной руды. Открытый в прошлом году морской коридор позволяет вернуться украинским производителям на китайский рынок, однако из-за ограниченной пропускной возможности и значительных рисков безопасности мы не можем надеяться на восстановление довоенных объемов перевозок", – отмечает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

ГОК "Метинвеста" сейчас работает на 35-40% мощности из-за отсутствия полноценной возможности экспортировать сырье морем. Предприятия группы Ferrexpo в течение года работали одной-двумя производственными линиями из четырех: компания отметила, что в случае возобновления морского экспорта планирует запустить дополнительную производственную линию и возобновить поставки клиентам Ближнего Востока и Азии.