Декарбонизация, цифровизация и ИИ: ССО 'Метинвеста' Дмитрий Николаенко рассказал о будущем компании

Тренд на декарбонизацию открывает перед "Метинвестом" новые возможности для расширения производства и модернизации мощностей, а развитие АІ позволяет внедрять новые цифровые решения.

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Об этом рассказал коммерческий директор компании Дмитрий Николаенко в большом интервью для проекта FAQ talks, очерчивая будущее развитие компании.

"Тренд на декарбонизацию открывает возможности для производства окатков DRI-класса, HBI и электростали, а также модернизации наших украинских и европейских предприятий и расширения дистрибуционной сети. Так что на ближайшие 10 лет нам точно есть что делать. Пока нет адекватных заменителей стали – она уникальна как материал для производства многих вещей, и является на 100% перерабатываемой. Практически все можно сделать из стали. У нас есть сырьевая база, рынок и команда специалистов – нужно просто брать и делать", – говорит Николаенко.

Также, по его словам, компания активно использует постоянно развивающиеся управленческие ERP-системы, позволяющие оперативно работать с цифрами и аналитикой.

"У нас много цифровых инструментов. Не все из них мы используем в полной мере, но активно развиваем эти механизмы, и они уже дают ощутимый экономический эффект: выход на новых клиентов, систематизацию прайсинга и структурированное ценообразование. Кроме того, автоматизация документооборота помогает минимизировать ошибки и влияние человеческого фактора. В результате сокращается время работы с клиентом и обработки заказов, а также уменьшается количество ошибок", – пояснил коммерческий директор.

Кроме того, по его словам, активно компания применяет и элементы АІ – стало гораздо проще искать информацию, а со временем этот функционал будет расширен.

Как известно, "Метинвест" Ахметова ранее ввел собственную разработку на основе АІ, получившей название ForgeCheck. Она выявляет дефекты при производстве слябов – металлургического полуфабриката, из которого производится листовой прокат на "Запорожсталь". Прогнозируемая экономия в год для компании уже составляет $250 000, но это не предел.

Ранее "Метинвест" включили в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине. Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней.