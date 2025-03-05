Действующий механизм льготных поставок газа может усложнить прохождение следующей зимы, – Прокип

Следующий отопительный сезон может стать серьезным вызовом для Украины из-за снижения добычи газа после массированных атак окупантов и необходимости значительного импорта топлива. Однако из-за действующей модели регулируемых и заниженных цен импорт газа может быть сильно усложнен.

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Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Института будущего Адриан Прокип.

По его словам, еще в прошлом году правительство и "Нафтогаз" делали ставку на самообеспечение газом собственной добычи, что позволяло минимизировать импорт. Однако атаки на газодобывающую инфраструктуру изменили ситуацию, и теперь без импорта пройти следующую зиму будет невозможно.

"Раньше правительство и Нафтогаз ориентировались на то, что зиму будем проходить на газе собственной добычи. Нафтогаз два года подряд наращивал добычу, что усиливало веру в возможности самообеспечения газом и отказа от его импорта. Но обстрелы меняют все, и теперь полагаться только на собственную добычу уже не удастся, а нужно думать об организации импорта нужных объемов газа в нужные периоды", – отметил Прокип.

В то же время, организация импорта усложняется из-за неэффективности действующей модели льготных поставок, которая регулирует цены на газ для широкой категории потребителей.

"Проблема заключается и в том, что импортный газ существенно дороже, чем продается для регулируемого сегмента в Украине - для большого количества потребителей разных категорий газ субсидируется", – пояснил эксперт.

Ключевой вопрос, по словам Прокипа, состоит в том, кто будет покрывать разницу между высокой стоимостью импортного газа и регулируемыми ценами внутри страны.

"Свободных денег в экономике нет — в значительной степени мы зависим от внешней помощи и заимствований. А, как видим, есть риск сокращения международной помощи из-за изменения отношения новой администрации Белого дома", – отметил эксперт.

Он предостерег, что сохранение такой модели может привести к ситуации, когда даже при наличии технических возможностей для импорта газ физически не будет поставляться в Украину.

"В прошедшие два года прайс-кепы ограничивали импорт на рынке электроэнергии, создавая ситуацию, когда технические возможности для импорта есть, но самой электроэнергии не хватает. Точно с такой же ситуацией можем столкнуться с поставками газа через год", – предупредил Прокип.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что отопительный сезон 2025 – 2026 годов рискует стать серьезным вызовом для энергетической системы из-за регуляторных помех и удорожания газа в Европе. Он напомнил, что газодобывающая инфраструктура Украины повреждена российскими ударами и ей придется импортировать больше газа, чем прогнозировалось ранее.