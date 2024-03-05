Дарницкий район стал лидером столицы по эффективности использования бюджетных средств

1 марта состоялся общественный отчет о работе временного исполняющего обязанности главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николая Калашника, во время которого он рассказал о результатах деятельности за 2023 год, очертил планы и вызовы на 2024 год.

"Благодаря открытости и тесной коммуникации с общественностью, мы четко знаем и ориентируемся в вопросах, которые беспокоят людей. Только по такому принципу мы определяем приоритеты в своей работе, строим планы и отчитываемся о выполненных задачах", – отметил Николай Калашник.

Как сообщил Калашник, один из ключевых, по которому район показывает лучший результат в городе – это использование средств. Дарницкий район стал лидером по эффективности распределения бюджетных средств.

"Бюджетные учреждения района не имеют задолженностей по заработной плате работникам и за потребленные энергоносители", – подчеркнул временный исполняющий обязанности председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николай Калашник.

С начала полномасштабного вторжения в Дарницком районе потерпели разрушение 153 объекта – 43 многоквартирных дома, 94 частных дома, 8 нежилых помещений, 7 учебных заведений и 1 объект незавершенного строительства.

"Все эти объекты, вместе с учебными заведениями, на сегодняшний день восстановлены, за исключением частного сектора, восстановление которого происходит через государственную программу "є Восстановление" и сегодня находится на завершающей стадии. Благодаря волонтерам и благотворительным фондам Дарницкому району удалось без привлечения бюджетного финансирования в первую очередь восстановить проемы, двери и окна в частном секторе микрорайона Бортничи", – рассказал глава РГА.

Всего в районе насчитывается 514 защитных сооружений гражданской защиты – 472 простейших укрытия и 42 хранилища. Таким образом процент защиты жителей района составляет 109,14%. Калашник добавил, что в районе стартовал пилотный проект обеспечения гарантированного доступа к укрытию. Это автоматическая система доступа с электромагнитным замком, автоматически открывается во время воздушной тревоги".

Помощь Вооруженным Силам Украины и военным во время войны является приоритетом как для каждого гражданина отдельно, так и Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации администрации. В частности, за 2023 год Дарницкий район передал 100 fpv-дронов камикадзе 26-му батальону 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны и 23-му батальону специального назначения президентской бригады им. Богдана Хмельницкого.

"Благодаря совместным усилиям нам удалось собрать и купить мощные беспилотники с дополнительными аккумуляторами. Эти птички были созданы национальным производителем "Джмиль". Также военные получили от дарничан два автомобиля, запчасти для ремонта автомобильной техники, 28 зарядных станций Ecoflow, дрон с тепловизором DJI Mavic 3T и антидроновое ружье", – сообщил Калашник.