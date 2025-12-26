Затронут большинство областей: "Укрэнерго" объявило об отключениях света 27 декабря
Во субботу, 27 декабря, в большинстве областей Украины снова введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия будет зависеть от конкретного региона.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 26 декабря. Для бизнеса и промышленных потребителей также будут применяться графики ограничения мощности.
Стоит также учитывать, что ситуация в энергосистеме может быстро меняться. Поэтому энергетики призывают следить за ситуацией на официальных страницах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
Напомним, "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Причина проста – энергетическая ситуация очень отличается в зависимости от региона, поэтому называть какой-то средний показатель бессмысленно и не информативно.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина получила от Европейской комиссии полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Ранее оно использовалось в Литве. Это поддержало энергосистему страны и позволило отремонтировать поврежденные объекты в нескольких регионах Украины.
