Затронут большинство областей: "Укрэнерго" объявило об отключениях света 27 декабря

Во субботу, 27 декабря, в большинстве областей Украины снова введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия будет зависеть от конкретного региона.

Видео дня

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 26 декабря. Для бизнеса и промышленных потребителей также будут применяться графики ограничения мощности.

Стоит также учитывать, что ситуация в энергосистеме может быстро меняться. Поэтому энергетики призывают следить за ситуацией на официальных страницах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Напомним, "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Причина проста – энергетическая ситуация очень отличается в зависимости от региона, поэтому называть какой-то средний показатель бессмысленно и не информативно.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина получила от Европейской комиссии полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Ранее оно использовалось в Литве. Это поддержало энергосистему страны и позволило отремонтировать поврежденные объекты в нескольких регионах Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!