Враг не останавливается: на Черниговщине из-за российских обстрелов без света остались 177 населенных пунктов

Страна-террорист не прекращает обстрелы украинских территорий. В субботу, 27 сентября, на Черниговщине из-за российских атак без света остались 177 населенных пунктов.

Об этом сообщили в облэнерго. Там отмечается, что коммунальные работники делают все от них зависящее, чтобы восстановить электроснабжение.

"Уважаемые потребители! К сожалению, в своем желании погрузить Черниговщину в темноту враг не останавливается. Сегодня рашисты опять осуществили атаку на энергетическую инфраструктуру области. Без электроснабжения осталось 177 населенных пунктов Нежинского и Прилуцкого районов, а это почти 54 тысячи абонентов", – говорится в сообщении коммунальщиков.

Отмечается, что энергетики оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам, однако ситуация действительно очень сложная.

"Сроки этого восстановления могут быть довольно длительными. Пожалуйста, сохраняйте терпение, информационную тишину и, по возможности, подготовьтесь к аварийным отключениям электроэнергии. Враг коварен, предусмотреть его дальнейшие шаги невозможно. Поэтому прежде всего не забывайте о собственной безопасности, во время воздушной тревоги держитесь дальше от объектов электроснабжения и обязательно перемещайтесь в укрытие!" – резюмировали ситуацию энергетики.

Напомним, что враг начал чаще обстреливать объекты инфраструктуры. В частности, в Чернигове днем 25 сентября после 14 часов без электроснабжения остались 29 тысяч потребителей города и частично Черниговского района. Массовое отключение произошло в результате российской атаки.

Еще с утра 25 сентября в отдельных регионах Украины фиксировались проблемы с энергоснабжением. В частности, обесточенными оказались населенные пункты в Винницкой и Кировоградской областях. Также оставались без электроснабжения потребители в Николаевской области.

Кроме того, вечером в пятницу, 26 сентября, в Запорожье раздавались взрывы. Российские оккупационные войска попали по объекту гражданской инфраструктуры – под ударом был магазин. В результате вражеской атаки без света осталось почти девять тысяч абонентов Запорожья.

