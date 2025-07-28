Вернутся ли отключения электроэнергии и к чему стоит готовиться украинцам: стоит знать каждому

В Украине прошлый отопительный сезон прошел без значительных отключений электроэнергии, хотя абсолютное большинство энергетических экспертов прогнозировало значительный дефицит. А мониторинговая миссия ООН по правам человека вообще оценивала возможность отключений продолжительностью до 18 часов в сутки. Однако несмотря на это значительных проблем не было зимой, также без дефицита прошли первые два месяца лета.

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Однако ситуация может резко измениться, например, если будут возобновлены массированные российские атаки на объекты энергетики. В этом году правительство лучше подготовилось к возможному дефициту. Хотя после летнего пика потребления тока начнет постепенно расти потребление газа. Подготовка к новому отопительному сезону должна была начаться сразу после завершения предыдущего. И главной проблема может стать не электроэнергия, а газ.

В прошлом году "Нафтогаз" не закупил достаточного количества голубого топлива. Под конец зимы была угроза, что из-за рекордно низких запасов газа исчезнет техническая возможность отбора голубого топлива. Теперь компания активно бери кредиты у государственных банков и пытается значительно увеличить темпы закачки энергоресурса в газовые хранилища.

О том, стоит ли ожидать отключений электроэнергии до конца лета и хватит ли украинцам газа зимой, читайте в материале OBOZ.UA.

Будут ли отключения летом?

Ключевые факты:

Базовый сценарий предполагает, что отключений электроэнергии летом не будет , соглашается большинство аналитиков;

, соглашается большинство аналитиков; Ситуация может значительно ухудшиться, если Россия возобновит активные атаки на энергетическую генерацию;

на энергетическую генерацию; Существующая стабильность – шаткая, ведь летом часть реакторов АЭС находится на плановом ремонте;

Энергосистеме "помогла" умеренная погода.

Никто не может точно спрогнозировать, будут ли отключения электроэнергии до конца лета. Если ситуация кардинально не изменится, угроз массового введения графиков нет. Но война продолжается и Россия продолжает осуществлять террористические ракетные атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Хотя можно утверждать – правительство выполнило работу над ошибками и этим летом ситуация значительно лучше, чем было летом 2024-го.

"Был учтен прошлогодний опыт, когда результаты очень массированных атак наложились на ремонты атомных энергоблоков и были проблемы просто физически с доступом к электроэнергии. В этом году и защита объектов энергетики работает значительно лучше. И одновременно график был составлен таким образом, чтобы максимально смягчить эффект на энергосистему", – рассказал во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Еще 5-7 лет после окончания войны все еще будут ощущаться проблемы с энергосистемой. Россия за годы полномасштабной войны уже привела к значительным потерям мощностей. Поэтому отключения могут происходить, но ситуация значительно лучше, чем в прошлом году.

"Я не был бы супероптимистом. Лет 5-7 после войны нам понадобится, чтобы привести все действительно в такой порядок, когда только природные события могут привести к отключению электроэнергии. К сожалению, прерывания в снабжении сейчас весьма вероятны. Сама по себе распределительная сеть электрическая достаточно хрупкая. То есть, оборудование в не очень хорошем состоянии", – говорит Харченко.

Если активные атаки возобновятся,Украина очень быстро снова может оказаться в ситуации значительного дефицита электроэнергии.

Аналитический центр Dixi Group в своем Summer Outlook спрогнозировал: базовый сценарий летом – почти без отключений. Этот базовый (он же "оптимистический" сценарий) аналитики ожидали при условии умеренной погоды (без значительной жары). Именно этот сценарий сейчас и реализуется. Вероятно, пик потребления не превысит 16 ГВт, а имеющихся мощностей АЭС, ТЭС, ГЭС и ВИЭ хватит покрывать спрос.

Но, как и Харченко, в Dixi Group тоже не исключают ухудшения ситуации. В "пессимистическом сценарии" из-за российских атак значительно сократится тепловая генерация. В таком случае потребление будет на уровне 16 ГВт, а дефицит может составить в часы максимальной нагрузки в 2,2 ГВт.

Где худшая ситуация?

В прошлом году мы говорили с вами, что самые сложные регионы, кроме прифронтовых, конечно, это Киев и Одесса, там наибольшее потребление электроэнергии. Какова ситуация сейчас, выдерживают ли, в частности, одесская энергосистема, ведь враг в последнее время там очень активно применяет свое оружие? И Киев, и Одесса остаются очень хрупкими. Одновременно и в Киеве, и в Одессе.

"Очень много новых производств, предприятий. И сейчас уже абсолютно четко видно, что западные области энергетически начинают не справляться. Начинается дефицит возможностей подключений, начинается дефицит доступа к электроэнергии, к газу. И это проблема, которую тоже надо будет решать", – объясняет Харченко.

Но на самом деле тяжелая ситуация в прифронтовых регионах – где из-за регулярных обстрелов нет возможности восстанавливать поврежденную инфраструктуры. При этом эти повреждения происходят регулярно.

Хватит ли газа?

В Украине запасы газа в июле достигли отметки в 9 млрд кубометров. Хранилища заполнены на 29,2% и это рекордно низкий показатель. Объемы закачки газа остаются заметно выше, чем в прошлом году. Например, в конце лета 2021-го газовые хранилища были заполнены на 60%. Темпы импорта необходимо увеличить для того, чтобы потом не покупать голубое топливо зимой, когда цены значительно вырастут.

Прошлый отопительный сезон прошел в условиях исторически низких запасов. Бывшего главу "Нафтогаза" Алексея Чернышева и сейчас упрекают, что он не покупал газ летом прошлого года, и поэтому отопительный сезон был под угрозой срыва. Кроме того, пришлось потратить значительные средства на покупку энергоресурсов.

В этом году процесс закачки газа в хранилища заметно ускорился. Только в этом месяце "Нафтогаз" взял два кредита в государственных банках и все еще продолжает искать ресурс, чтобы купить больше газа летом. Отставание от графика по оценкам Харченко продолжается.

Dixi Group разработал несколько сценариев по ситуации с газом. Оптимистичный предусматривал увеличение темпов закачки до 32 млн куб. м/сутки с июня, восстановлении суточной добычи государственными и частными компаниями до уровня 2024 года. При этом в июне, согласно данным Ехрго, среднесуточный объем закачки газа составил 44,7 млн куб. м. Процесс накопления газа в хранилищах действительно значительно ускорился и это хорошая новость.

Вполне возможно, что следующий отопительный сезон может пройти хоть и с необходимостью покупать газ по высоким пиковым ценам, однако без угроз значительного дефицита. Как и в случае с электроэнергией, многое будет зависеть от атак РФ. Если Россия снова во время отопительного сезона начнет активно атаковать газовую инфраструктуру, это может привести к дополнительным проблемам и значительно ухудшить возможность выкачивать газ из хранилищ.