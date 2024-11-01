В Украине стартовал отопительный сезон: когда начнут подключать к теплу большинство домов

Все регионы Украины завершили подготовку к отопительному сезону. При этом объекты социальной инфраструктуры отапливают уже с середины октября, а подавляющее большинство домов начнут к теплу подключать 1 ноября.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий. Там отметили: в 2024 году тепло в домах украинцев появляется в соответствии с индивидуальным графиком каждой области.

"На это повлиял тепловой режим. А также количество ремонтных и восстановительных работ", – объяснили в министерстве.

Какая ситуация с отоплением в областях Украины

При этом подчеркивается: в Винницкой области к отоплению уже подключены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. На объектах теплоэнергетики были проведены необходимые ремонтные работы и заготовлено горючее.

В Волынской области отопительный сезон уже начали в Луцке, Ковеле, Владимире и Нововолынской общине. В работу запущено 775 котельных, теплоснабжением обеспечено более 90% объектов социальной сферы.

"С 16 октября в Днепропетровской области началось подключение к отоплению учреждений социальной сферы. Котельные уже работают в Кривом Роге и Покрове, к отоплению подключены 8% котельных. Днепропетровщина технически готова к отопительному сезону, проведена проверка сетей теплоснабжения и оборудования, ремонтные работы проведены", – рассказали в министерстве.

В Донецкой области отопительный сезон в большинстве общин начался 1 ноября. В настоящее время в работу запущено 10 котельных, которые отапливают 35 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

В Житомирской области в настоящее время работает 99% котельных, к централизованному отоплению подключено 98% жилых домов. Завершаются работы по подключению жилых домов к отоплению в Житомире, продолжается регулировка внутридомовых систем отопления в многоквартирных домах.

"В настоящее время 56 общин Закарпатья приняли решение о начале подачи тепла. Во всех остальных общинах теплоснабжение начнется 1 ноября. К отопительному сезону полностью готовы объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы", – отметили в министерстве.

В Запорожской области отремонтирована 1 котельная и 4,9 км тепловых сетей. Отопительный период уже начался для объектов социальной сферы. В жилых домах тепло ожидают с 1 ноября.

В Ивано-Франковской области завершили плановые ремонтные работы для начала отопительного сезона. Общины уже приняли решение о начале отопительного сезона, "однако часть из них начнет подавать тепло после 1 ноября". В области уже работают 774 котельных из 815-и.

"В Киевском регионе завершена типичная подготовка объектов жилищного фонда, водопроводно-канализационного и дорожно-мостового хозяйства. Завершается реконструкция трех котельных в городе Ирпень. Проведены ремонты котельных, тепловых сетей, водопроводных и канализационных сетей и станций, очистных сооружений. Созданы запасы древесного топлива и угля. Отопительный сезон начался во всех 69 территориальных общинах области", – рассказали в Минразвития.

В самом же Киеве, отмечается, отопительный сезон для жилищного фонда начался 30 октбяря. При этом подчеркивается: для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева – "одной из крупнейших в Европе", – по технологии, необходимо около 7 дней.

"Несмотря на то, что Кировоградщина полностью готова к отопительному сезону, опальный сезон начнется, если в течение трех дней температура воздуха опустится ниже +8 градусов на основании решений органов местного самоуправления", – рассказали в министерстве.

Отопительный сезон стартовал и в большинстве мест временного проживания и шелтерах, созданных для ВПЛ Луганской области. С 1 ноября началось обеспечение теплом таких мест в Краснограде Харьковской области и Киеве. Во всех 37-и Координационных центрах помощи ВПЛ Луганской области созданы "условия для функционирования в режиме пунктов обогрева на случай отсутствия электроснабжения или ухудшения погодных условий". Также имеются генераторы, созданы запасы воды и продовольствия.

"68 территориальных общин Львовской области приняли решение о начале отопительного сезона. Большинство из них уже подают тепло в учебные заведения и здравоохранения. В Стрыйской общине начали отопление жилых домов. Также уже с отоплением и Львов", – отметили в Минразвития.

В Николаевской области отремонтировали 22 котельные и около 9 км теплосетей. Отопительный сезон начнется в первой декаде ноября из-за теплой погоды. Однако в Южноукраинск уже начали подачу тепла для жилых домов и социальной инфраструктуры. В Первомайском и Вознесенском районах начинают отопление заведений социальной инфраструктуры.

Одесская область, утверждается, полностью готова к отопительному сезону: подготовлено 1 315 котельных и около 2 000 км теплосетей. Подача тепла начнется с учетом погодных условий региона. Окончательные решения органы местного самоуправления начнут принимать уже после 1 ноября. При этом сегодня началась подача тепла в Арцизской общине, в то время как в Южненской только с 4 ноября пройдет подготовка электросетей к подаче тепла.

"Полтавщина полностью готова к отопительному сезону. Тепло уже подают в учреждения здравоохранения, школы и детские сады. С 22 октября продолжается подача теплоносителя в жилые дома Гадячского общества. Сегодня началась подача тепла в Кобеляцкой и Миргородской общинах", – рассказали в министерстве.

Ривненская область подготовила к работе 975 котельных и 84 центральных тепловых пункта. Отопительный сезон начат в 60 общинах, еще 4 готовятся к подаче тепла.

Сумская область начала отопительный сезон. Уже работают 95 котельных, которые отапливают жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Восстановлено 91% объектов энергоснабжения, которые получили повреждения в результате атак и обстрелов.

"Отопительный сезон начат в 47 общинах Тернопольской области. Начали свою работу 903 котельные, в том числе 62 коммунальные, предоставляющие услуги по централизованной поставке тепла. В регионе почти полностью покрыта потребность в дровах, пеллетах и ​​углях", – отметили в Минразвития.

В Харьковской области в результате атак на энергетическое оборудование ТЭЦ и ТЭС продолжаются работы по тепло- и энергообеспечиванию для жителей Харькова, Слобожанского, Песочина, Солоницевки, Подворков. Для реализации этих работ из резервного фонда государственного бюджета, отмечается, предусмотрено 2,5 млрд грн.

В Херсонской области, отмечается, отопительный сезон начнется после удержания в течение трех суток среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов. К подаче тепла готовы 44 котельные из 46, продолжается установка двух модульных котельных. На случай аварийных ситуаций коммунальные предприятия обеспечены генераторами.

"Все объекты коммунальной инфраструктуры Хмельницкой области готовы к зиме на 100%. Отремонтировано 42 котельные, произведена замена 11,1 км тепловых сетей. С 14 октября начата подача тепла в объекты социальной сферы. Отопительный период начат во всех населенных пунктах области, кроме Белогорья, Понинки и Славуты", – рассказали в министерстве.

Черкасская область, отмечается, провела все плановые работы, отопительный сезон начался. В настоящее время работает 59 котельных. С 23-24 октября тепло начали подавать в основную долю жилых домов. Объекты социальной сферы области "подключаются к системе отопления по заявкам руководителей заведений".

Черновицкая область также начала отопительный сезон. Сейчас работает 662 котельные, подано теплоноситель в 582 жилых дома, учебных заведений и медицинских учреждений.

В Черниговской области работают 465 котельных, которые отапливают жилые дома, учебные и заведения здравоохранение.

"Кроме того, регионы разработали алгоритмы действий в случае чрезвычайных ситуаций в энергетической системе. Это как установка когенерационных установок и обеспечение генераторами, так и разработка планов взаимодействия на случай чрезвычайных ситуаций", – резюмировали в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ООН обеспечит украинцев помощью для обогрева домов зимой. Выплаты в первую очередь получат пенсионеры, люди с инвалидностью и малоимущие семьи.

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