В Украине отменят графики отключений электроэнергии: названа дата

В Украине, вероятно, уже через две недели графики отключений отменят. Однако это будет временно, во время отопительного сезона графики восстановят.

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Об этом в интервью Мосейчук Podcast рассказал эксперт энергетического рынка Виктор Куртев. "Графики отключений должны были исчезнуть на этой неделе. Будет немного тяжелее. Но я думаю, что через две недели все станет нормально. Графики отключений прекратятся до середины ноября. С поправкой на новые удары. Но надо сказать, что сетевые объекты быстрее восстанавливаются …Мы уже научились. Но первая кампания многому нас научила. У нас был ремонтный запас", – говорит он.

Эксперт также отметил, что "Укрэнерго" создало запас оборудования для проведения ремонтной кампании. Это позволяет достаточно быстро устранить последствия атак.

"НЕК "Укрэнерго" создало запас за последние полтора года. Поэтому не надо, скажем так, преувеличивать последствия. Я понимаю, что это неудобно, мы в ближайшие дни 10 будем жить с одной-двумя, возможно, в некоторые дни вечером с тремя очередями отключения из шести. Но максимум через две недели мы их преодолеем", – отметил Куртев.

Отметим, что ситуация с отключениями электроэнергии зимой зависит не только от того, насколько эффективно будут работать энергетики. Есть две неизвестные, которые могут кардинально повлиять на состояние энергосистемы зимой. Это температура воздуха и последствия атак со стороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" сообщали: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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