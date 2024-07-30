В Украине отменили графики отключений света: когда их могут вернуть

В Украине 30 июля отключения не прогнозируются. Причина – снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС

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"При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения потребления будет уведомлено дополнительно", – говорится в сообщении "Укрэнерго". Ранее ряд экспертов отмечал, что в августе-октябре значительно сократится количество отключений электроэнергии. Однако уже зимой ситуация ухудшится: может повториться сценарий июля, когда из-за жары отключения продолжались по 7 часов подряд.

Какими будут отключения электроэнергии в ближайшие недели

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил в конце июля, что тяжелый период лета для украинской энергетики уже закончился. В ближайшие недели, если не будет новых удачных атак РФ на энергетические объекты, ограничения потребления могут сократиться еще больше.

"Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась. Это связано, прежде всего, с тем, что наконец-то спала абсолютно аномальная, рекордная жара", – пояснил Кудрицкий.

Но причина улучшения – не только погода. Также из ремонтов за последние недели вышли два блока атомных электростанций. В этой связи, по прогнозу "Укрэнерго", если не будет новых масштабных и успешных атак РФ, то в ближайшие недели продолжительность отключений может даже сократиться. Ожидается тенденция к улучшению.

Вместо сложного режима 3-4 очереди – у нас есть 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые – чуть больше. И если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций – то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению", – заявил Кудрицкий.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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