В Украине объявили внеплановые отключения электроэнергии: какие графики действуют

В Украине объявили отключение электроэнергии, хотя еще накануне вводить ограничения не планировали. В частности с 11 до 13 часов будут действовать почасовые отключения для всех потребителей, кроме того, до 22 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, хотя накануне в "Укрэнерго" не планировали отключать электроэнергию бытовым потребителям. Украинцев предупреждали только о графиках ограничения мощности для промышленности в течение 7-10 и с 19-22 часов.

"Сегодня во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей. С 11:00 до 13:00 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей", – говорится в сообщении.

Кроме стабилизационных отключений, из-за боевых действий и обстрелов объектов энергоинфраструктуры временно осталась без электроснабжения часть жителей Днепропетровщины, Запорожья, Сумщины и Харьковщины. Восстановительные работы начнут, когда позволят условия безопасности.

Причины ограничений

В"Укрэнерго" назвали причины усиления ограничений. В частности это связано с:

сложной ситуацией в энергосистеме в результате предыдущих обстрелов;

ростом потребления электроэнергии на 16% по сравнению с предыдущим днем;

на 16% по сравнению с предыдущим днем; похолоданием во всех регионах, из-за чего упала эффективность работы бытовых солнечных электростанций и возросла нагрузка на энергосистему – из-за непогоды обесточены более 90 населенных пунктов в четырех областях.

Что делать

Учитывая это украинцев просят по возможности экономно использовать электроэнергию в течение всех суток, чтобы снизить нагрузку на систему. Для этого энергетики призывают:

максимально ограничить пользование электроприборами с 17:00 до 22:00;

не включать в этот период несколько мощных приборов одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 апреля начали обновлять графики почасовых отключений электроэнергии. Некоторые облэнерго уже сообщили о новом "расписании".

