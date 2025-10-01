В Украине обновляют графики почасовых отключений света: что это значит и будут ли блекауты

В Украине начали обновлять графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО). Некоторые облэнерго уже сообщили о переходе на новое "расписание". Однако это не означает, что в стране начинаются отключения – графики составляются даже тогда, когда их не применяют, а обновление обычно происходит раз в полгода.

Видео дня

Об обновлении графиков с 1 октября рассказали в "Полтаваоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго". Действовать "новые" графики будут до начала апреля 2026 года.

О том, что плановые отключения света не вводятся, отдельно уведомили в Министерстве энергетики. Там отметили, что по состоянию на 1 октября энергосистема остается сбалансированной.

Главное, что нужно знать

Обновление графиков не является объявлением об их применении : облэнерго обязано формировать "таблицы" для потребителей даже тогда, когда отключения не нужны.

: облэнерго обязано формировать "таблицы" для потребителей даже тогда, когда отключения не нужны. Решение о применении почасовых графиков в случае необходимости будет принимать "Укрэнерго ", а не отдельные облэнерго.

", а не отдельные облэнерго. Графики составляются в соответствии со специальной инструкцией Министерства энергетики Украины № 439 от 27 ноября 2024 года. Она предусматривает, что ГПО должны : – содержать очереди и подочереди (шесть очередей, в каждой из которых две подочереди); – составляться и утверждаются дважды в год, учитывая зимние и летние нагрузки .

: Также, по правилам, в графике должно учитываться, что максимальная одноразовая продолжительность перерыва в электроснабжении при применении ГПО на 2,5 очереди – до 7 часов.

при применении ГПО на 2,5 очереди – до 7 часов. Однако в случае необходимости, график может корректироваться.

Такая система составления графиков действует в Украине с 16 декабря 2024 года – подход является единым и обязательным для всех облэнерго.

"Сейчас графики почасовых отключений не будут применяться. Впрочем, в случае ухудшения ситуации в энергосистеме, вызванной повреждением объектов генерации электроэнергии, графики почасовых отключений могут быть введены в действие по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго", – резюмировали в "Черкассыоблэнерго".

Где смотреть графики отключений света в 2025 году

Другие облэнерго также обновят свои ГПО и перейдут на "зимний" режим. Следить за информацией рекомендуется на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Отключения света зимой 2025-2026: какие прогнозы

В Украине растет угроза российских ударов по энергетической инфраструктуре – таким образом агрессор хочет запугать население и оставить без света. Особенно бдительными, как на днях заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, украинцам стоит быть после 10 октября.

"Поэтому подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям. Видим в других городах, что враг бьет по инфраструктуре", – отметил Марцинкив.

Впрочем, даже в этом случае речь идет об аварийных отключениях непосредственно из-за последствий обстрелов, а не о постоянных графиках. По ожиданиям специалистов, у украинской энергосистемы есть возможность избежать ГПО – но только в случае отсутствия систематических массированных ударов.

"Если не будет новых системных атак на энергообъекты, есть все основания рассчитывать на прохождение зимнего сезона без ограничений потребления электроэнергии. В целом энергосистема планово готовится к зиме, но ее успешная работа будет зависеть от интенсивности вражеских ударов и скорости проведения восстановительных работ", – сообщили в "Укрэнерго".

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила главную цель ударов по энергетике Украины. Вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, страна-агрессор начала бить по объектам газодобычи и газотранспортной системы, чтобы сорвать окончательный отказ Украины и ЕС от российских энергоносителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!