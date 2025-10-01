В Украине обновляют графики почасовых отключений света: что это значит и будут ли блекауты
В Украине начали обновлять графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО). Некоторые облэнерго уже сообщили о переходе на новое "расписание". Однако это не означает, что в стране начинаются отключения – графики составляются даже тогда, когда их не применяют, а обновление обычно происходит раз в полгода.
Об обновлении графиков с 1 октября рассказали в "Полтаваоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго". Действовать "новые" графики будут до начала апреля 2026 года.
О том, что плановые отключения света не вводятся, отдельно уведомили в Министерстве энергетики. Там отметили, что по состоянию на 1 октября энергосистема остается сбалансированной.
Главное, что нужно знать
- Обновление графиков не является объявлением об их применении: облэнерго обязано формировать "таблицы" для потребителей даже тогда, когда отключения не нужны.
- Решение о применении почасовых графиков в случае необходимости будет принимать "Укрэнерго", а не отдельные облэнерго.
- Графики составляются в соответствии со специальной инструкцией Министерства энергетики Украины № 439 от 27 ноября 2024 года. Она предусматривает, что ГПО должны:
- – содержать очереди и подочереди (шесть очередей, в каждой из которых две подочереди);
- – составляться и утверждаются дважды в год, учитывая зимние и летние нагрузки.
- Также, по правилам, в графике должно учитываться, что максимальная одноразовая продолжительность перерыва в электроснабжении при применении ГПО на 2,5 очереди – до 7 часов.
-
Однако в случае необходимости, график может корректироваться.
- Такая система составления графиков действует в Украине с 16 декабря 2024 года – подход является единым и обязательным для всех облэнерго.
"Сейчас графики почасовых отключений не будут применяться. Впрочем, в случае ухудшения ситуации в энергосистеме, вызванной повреждением объектов генерации электроэнергии, графики почасовых отключений могут быть введены в действие по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго", – резюмировали в "Черкассыоблэнерго".
Где смотреть графики отключений света в 2025 году
Другие облэнерго также обновят свои ГПО и перейдут на "зимний" режим. Следить за информацией рекомендуется на официальных ресурсах облэнерго:
Отключения света зимой 2025-2026: какие прогнозы
В Украине растет угроза российских ударов по энергетической инфраструктуре – таким образом агрессор хочет запугать население и оставить без света. Особенно бдительными, как на днях заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, украинцам стоит быть после 10 октября.
"Поэтому подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям. Видим в других городах, что враг бьет по инфраструктуре", – отметил Марцинкив.
Впрочем, даже в этом случае речь идет об аварийных отключениях непосредственно из-за последствий обстрелов, а не о постоянных графиках. По ожиданиям специалистов, у украинской энергосистемы есть возможность избежать ГПО – но только в случае отсутствия систематических массированных ударов.
"Если не будет новых системных атак на энергообъекты, есть все основания рассчитывать на прохождение зимнего сезона без ограничений потребления электроэнергии. В целом энергосистема планово готовится к зиме, но ее успешная работа будет зависеть от интенсивности вражеских ударов и скорости проведения восстановительных работ", – сообщили в "Укрэнерго".
Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила главную цель ударов по энергетике Украины. Вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, страна-агрессор начала бить по объектам газодобычи и газотранспортной системы, чтобы сорвать окончательный отказ Украины и ЕС от российских энергоносителей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!