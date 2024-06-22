В Минэнерго рассказали, будут ли снова повышать тариф на электроэнергию

Министр энергетики Украины Герман Галущенко опроверг информацию о том, что сейчас готовится к повышению тарифов на электроэнергию. Об этом он заявил, отвечая на вопрос относительно данных от блогеров о том, что якобы недавно произошедшее повышение это лишь первый этап, и что следующим этапом является цена 8 грн.

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"Это неправда. Любое решение о тарифе принимается решением правительства, и оно имеет срок действия. Сейчас, если вы посмотрите на это решение, то оно было принято на год. Когда оно будет повышено? Через год? Давайте доживем до следующего месяца, потом проживем зиму, например", – цитирует министра "Укринформ".

По словам Галущенко, сейчас очень важно понимать, что идет война, энергетика является второй целью после ВСУ.

"Лучше бы эти блогеры помогли что-то восстановить, взяли бы в руки какую-то лопату и сделали бы полезную работу. Если они не идут воевать в армию и не помогают непосредственно ВСУ", - отметил министр.

"Слава Богу, что мы по году понимаем (какие есть планы – ред.). Энергетика постоянно под ударом, даже если мы это ежедневно не коммуницируем. Говорить, что будет через год – мне кажется, что это нечестно", – считает он.

Отвечая на вопрос о том, что правительство повысило тарифы для населения более чем на 60% и по данным от экспертов о том, что 85% этих средств идет "Энергоатома", остальное - "Укргидроэнерго", Галущенко констатировал, что на самом деле это попытка манипулировать ( (по его словам, как всегда это, к сожалению, делалось).

"У нас есть опыт повышения в прошлом году, и тоже такие манипулирования происходили. Посмотрите на фамилии экспертов, на их прогнозы в прошлом году – и увидите, что они никоим образом не оправдались. На самом деле поднятие тарифов уменьшает услугу для этих компаний", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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