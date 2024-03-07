Украинцы получат новую платежку за газ: когда и какой будет сумма

В Украине ввели платежку за техобслуживания (ТО) газовой трубы внутри многоквартирного дома. Плата за работы ТО будет начисляться раз в 3 или 5 лет, и в год проведения ТО, а не ежемесячно.

Об этом сообщает издание "Газправда". В конце 2023 года Минэнерго и НКРЭКУ урегулировали все бюрократические преграды, в частности, утвердив предельные тарифы и типовой договор на техническое обслуживание именно сетей общей собственности в многоэтажках.

Так что с 2024 года в Украине должны постепенно восстановить ТО газовых сетей и оборудования, установленных в местах общего пользования по новым правилам.

Отныне все совладельцы многоквартирных домов, которые не имели действующих индивидуальных или коллективных договоров, автоматически присоединились к типовому договору с местным оператором газораспределительных сетей (филиалом Газсети или городским или облгазом). Настоящий договор не требует двустороннего подписания, поскольку такое соглашение является типичным и публичным.

Операторы газораспределительных сетей обнародовали ориентировочный размер так называемой "третьей платежки" и графики проведения ТО по каждому дому. Найти свой адрес вы можете на сайте своего Оператора ГРМ. Обнародованные на сегодняшний день цены по ТО являются ориентировочными. Окончательная стоимость работ будет уточнена после фактического проведения и составления технического паспорта.

Финальная стоимость ТО сетей общей собственности будет зависеть от региона, конкретного дома, количества квартир в нем, а также технических особенностей сетей. Но, к счастью, речь идет не о космических суммах. К примеру, в Киевской области разовый ориентировочный средний платеж за такое ТО из квартиры составит 320 грн. Важно: это не в месяц, а на 3 или даже 5 лет.

Ведь периодичность проведения ТО сетей многоэтажки зависит от их возраста. В частности, внутридомовые системы, срок эксплуатации которых не превышает 25 лет, должны обслуживаться один раз в пять лет. Если же им больше 25 лет – раз в три года.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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