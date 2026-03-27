Украинцев просят включать мощную технику 4 часа часа в день: будут ли отключать свет 28 марта

В субботу, 28 марта, в Украине не ожидается введения графиков массовых отключений электроэнергии. В то же время энергосистема, которая получила повреждения из-за российских атак, остается нестабильной, и ситуация может меняться достаточно стремительно. Из-за этого не исключены точечные обесточивания в отдельных регионах.

Видео дня

Такие выводы следуют из вечернего сообщения "Укрэнерго" от 27 марта. Энергетики также отмечают, что потребность в экономном потреблении электроэнергии никуда не исчезла.

В компании отметили, что пока не прогнозируют введения ограничений, однако советуют пользоваться энергоемкими приборами преимущественно днем – в период с 11:00 до 15:00.

В то же время стоит помнить, что ситуация может резко измениться. Например, хотя 26 марта почасовые отключения электроэнергии не планировались, впоследствии их неожиданно ввели в некоторых регионах страны.

В связи с этим украинцам рекомендуется следить за ситуацией в своем регионе. Обновления должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго, в частности на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!