Украинцев просят включать мощную технику 4 часа часа в день: будут ли отключать свет 28 марта
В субботу, 28 марта, в Украине не ожидается введения графиков массовых отключений электроэнергии. В то же время энергосистема, которая получила повреждения из-за российских атак, остается нестабильной, и ситуация может меняться достаточно стремительно. Из-за этого не исключены точечные обесточивания в отдельных регионах.
Такие выводы следуют из вечернего сообщения "Укрэнерго" от 27 марта. Энергетики также отмечают, что потребность в экономном потреблении электроэнергии никуда не исчезла.
В компании отметили, что пока не прогнозируют введения ограничений, однако советуют пользоваться энергоемкими приборами преимущественно днем – в период с 11:00 до 15:00.
В то же время стоит помнить, что ситуация может резко измениться. Например, хотя 26 марта почасовые отключения электроэнергии не планировались, впоследствии их неожиданно ввели в некоторых регионах страны.
В связи с этим украинцам рекомендуется следить за ситуацией в своем регионе. Обновления должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго, в частности на сайтах:
Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта в ряде областей Украины завершился отопительный сезон. В домах отключили подачу тепла в батареи.
