Украинцев просят не пользоваться мощной электротехникой 4 часа в сутки: что известно об отключении света 31 марта

Во вторник, 30 марта, в Украине не прогнозируется введений графиков массовых отключений электроэнергии. В то же время необходимо помнить, что энергосистема, которая получила повреждения из-за вражеских атак, остается нестабильной, поэтому ситуация может очень быстро меняться. Поэтому не исключены точечные отключения света в отдельных регионах.

Такие выводы следуют из вечернего сообщения "Укрэнерго" от 29 марта. Энергетики в очередной раз напоминают о необходимости экономно потреблять электроэнергию.

"Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18:00 до 22:00", – призвали в "Укрэнерго".

В то же время не стоит забывать, что ситуация может резко измениться.

Напомним, что 26 марта почасовые отключения электроэнергии не планировались, но впоследствии их неожиданно ввели в некоторых регионах страны.

В связи с этим украинцам стоит следить за ситуацией в своем регионе. Обновления должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго, в частности на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта в ряде областей Украины завершился отопительный сезон. В домах отключили подачу тепла в батареи.

