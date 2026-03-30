Украинцев просят не пользоваться мощной электротехникой 4 часа в сутки: что известно об отключении света 31 марта

Надежда Данищук
Коммуналка
2 минуты
6,4 т.
Отключение света в Киеве, 2026 год. Иллюстрация

Во вторник, 30 марта, в Украине не прогнозируется введений графиков массовых отключений электроэнергии. В то же время необходимо помнить, что энергосистема, которая получила повреждения из-за вражеских атак, остается нестабильной, поэтому ситуация может очень быстро меняться. Поэтому не исключены точечные отключения света в отдельных регионах.

Такие выводы следуют из вечернего сообщения "Укрэнерго" от 29 марта. Энергетики в очередной раз напоминают о необходимости экономно потреблять электроэнергию.

"Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18:00 до 22:00", – призвали в "Укрэнерго".

В то же время не стоит забывать, что ситуация может резко измениться.

Напомним, что 26 марта почасовые отключения электроэнергии не планировались, но впоследствии их неожиданно ввели в некоторых регионах страны.

В связи с этим украинцам стоит следить за ситуацией в своем регионе. Обновления должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго, в частности на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта в ряде областей Украины завершился отопительный сезон. В домах отключили подачу тепла в батареи.

