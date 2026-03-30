Украинцев просят не пользоваться мощной электротехникой 4 часа в сутки: что известно об отключении света 31 марта
Во вторник, 30 марта, в Украине не прогнозируется введений графиков массовых отключений электроэнергии. В то же время необходимо помнить, что энергосистема, которая получила повреждения из-за вражеских атак, остается нестабильной, поэтому ситуация может очень быстро меняться. Поэтому не исключены точечные отключения света в отдельных регионах.
Такие выводы следуют из вечернего сообщения "Укрэнерго" от 29 марта. Энергетики в очередной раз напоминают о необходимости экономно потреблять электроэнергию.
"Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18:00 до 22:00", – призвали в "Укрэнерго".
В то же время не стоит забывать, что ситуация может резко измениться.
Напомним, что 26 марта почасовые отключения электроэнергии не планировались, но впоследствии их неожиданно ввели в некоторых регионах страны.
В связи с этим украинцам стоит следить за ситуацией в своем регионе. Обновления должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго, в частности на сайтах:
Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта в ряде областей Украины завершился отопительный сезон. В домах отключили подачу тепла в батареи.
